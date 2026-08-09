تماشای فیلم در سینما آزادی کرمانشاه برای خبرنگاران رایگان شد

محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت روز خبرنگار و در راستای تکریم و قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه، امکان تماشای رایگان فیلمهای در حال اکران در سینما آزادی کرمانشاه برای خبرنگاران فراهم شده است.
وی افزود: این طرح از امروز، ۱۸ مردادماه، آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و خبرنگاران میتوانند با ارائه کارت شناسایی معتبر خبرنگاری از این امکان استفاده کنند.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: هر خبرنگار میتواند به همراه حداکثر سه نفر از اعضای خانواده خود و در مجموع چهار نفر، به صورت رایگان به تماشای فیلمهای در حال اکران در سینما آزادی کرمانشاه بنشیند.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از اصحاب رسانه در حوزه فرهنگ و هنر گفت: اجرای این طرح با هدف قدردانی از تلاشهای خبرنگاران و فراهم کردن فرصتی برای بهرهمندی آنان و خانوادههایشان از برنامههای فرهنگی و سینمایی انجام شده است.
کنجوری خاطرنشان کرد: رایگان شدن بلیت برای خبرنگاران بدون تضییع حقوق صاحبان آثار انجام میشود و با حمایتهای مالی صورتگرفته، حقوق تهیهکنندگان و صاحبان فیلمها و آثار سینمایی نیز به طور کامل پیشبینی و پرداخت شده است.
وی در پایان ضمن تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کرمانشاه، از تلاشهای آنان در انعکاس رویدادهای فرهنگی و هنری و همراهی با مجموعه سینمایی استان قدردانی کرد.
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