تماشای فیلم در سینما آزادی کرمانشاه برای خبرنگاران رایگان شد

محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت روز خبرنگار و در راستای تکریم و قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، امکان تماشای رایگان فیلم‌های در حال اکران در سینما آزادی کرمانشاه برای خبرنگاران فراهم شده است.

وی افزود: این طرح از امروز، ۱۸ مردادماه، آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و خبرنگاران می‌توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر خبرنگاری از این امکان استفاده کنند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: هر خبرنگار می‌تواند به همراه حداکثر سه نفر از اعضای خانواده خود و در مجموع چهار نفر، به صورت رایگان به تماشای فیلم‌های در حال اکران در سینما آزادی کرمانشاه بنشیند.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از اصحاب رسانه در حوزه فرهنگ و هنر گفت: اجرای این طرح با هدف قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران و فراهم کردن فرصتی برای بهره‌مندی آنان و خانواده‌هایشان از برنامه‌های فرهنگی و سینمایی انجام شده است.

کنجوری خاطرنشان کرد: رایگان شدن بلیت برای خبرنگاران بدون تضییع حقوق صاحبان آثار انجام می‌شود و با حمایت‌های مالی صورت‌گرفته، حقوق تهیه‌کنندگان و صاحبان فیلم‌ها و آثار سینمایی نیز به طور کامل پیش‌بینی و پرداخت شده است.

وی در پایان ضمن تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کرمانشاه، از تلاش‌های آنان در انعکاس رویدادهای فرهنگی و هنری و همراهی با مجموعه سینمایی استان قدردانی کرد.