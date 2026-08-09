چهار عملیات ضربتی برای پایداری شبکه آب کرمانشاه انجام شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چهار عملیات مهم تعمیراتی در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در کرمانشاه و دالاهو با تلاش نیروهای اجرائیات آبفای شهرستان و در کوتاه‌ترین زمان انجام شد.

وی افزود: خط انتقال ۹۰۰ میلی‌متری مخزن معلم به زینبیه که در محدوده مخزن معلم دچار آسیب شده بود، در ترانشه‌ای به عمق سه متر مورد تعمیر قرار گرفت و بار دیگر وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: خطوط انتقال ۲۰۰ و ۶۰۰ میلی‌متری مخزن چمن به جمهوری نیز بر اثر ترکیدگی از مدار خارج شده بود که با انجام اقدامات تعمیراتی، مجدداً به مدار بازگشت.

سلطانیان ادامه داد: شیر تخلیه ۲۰۰ میلی‌متری خط انتقال پمپاژ میان‌دربند به مخزن معلم در شهرک قزانچی نیز در جریان این عملیات تعمیر شد تا از بروز اختلال در روند انتقال آب جلوگیری شود.

وی با اشاره به چهارمین عملیات تعمیراتی گفت: در شهر ریجاب شهرستان دالاهو، خط انتقال ۱۱۰ میلی‌متری در چند نقطه دچار شکستگی شده بود که با نصب کلمپ و کمربند نسبت به رفع مشکل اقدام شد.

مدیر آبفای شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای سریع این عملیات موجب جلوگیری از هدررفت آب و اختلال در تأمین آب شرب مشترکان شد و نیروهای اجرائیات برای پایداری شبکه آبرسانی در آماده‌باش و تلاش مستمر هستند.

سلطانیان در پایان از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف آب و پرهیز از مصارف غیرضروری، مجموعه آب و فاضلاب را در حفظ منابع آبی و پایداری شبکه آبرسانی یاری کنند.