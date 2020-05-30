به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری با تشریح عملکرد این نهاد در حوزه مسکن افزود: در سال ۹۸ ارائه ۵۶ هزار خدمت در حوزه مسکن پیشبینی شده بود که عملکرد کمیته امداد در موضوع مسکن، فراتر از برنامهریزی انجام شده بود.
وی با بیان اینکه کمیته امداد سال گذشته ۵۷ هزار مورد تعمیرات واحدهای مسکونی مددجویان را به انجام رساند، ادامه داد: در همین مدت ۵۶۴۰ مورد احداث و خرید مسکن شهری برای مددجویان صورت گرفت.
رئیس کمیته امداد از احداث ۹۲۰۰ واحد مسکونی روستایی برای خانوادههای تحت حمایت خبر داد و تاکید کرد: ۶۱۳۶ مورد واحد مسکونی نیز با همکاری سپاه پاسداران ساخته و تحویل مددجویان شد.
بختیاری گفت: کمیته امداد احداث و تعمیر حدود ۲۵ هزار و ۵۳۵ واحد مسکونی آسیب دیده از سیل ۹۸ را در دست اقدام دارد که بخش زیادی از این واحدها تکمیل و تحویل مددجویان شده و مابقی تا شهریور ۹۹ به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی به انعقاد تفاهمنامه با سازمان برنامه و بودجه برای ساخت ۱۶ هزار واحد مسکونی در سه استان خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: بیش از ۷۵۰۰ واحد مسکونی در قالب این تفاهمنامه به بهرهبرداری رسیده و هزار واحد دیگر نیز برای نیازمندان در استانهای محروم کشور در حال ساخت است.
رئیس کمیته امداد با اشاره به تخریب ۶۵۷ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در زلزله شهرستانهای میانه و سراب خاطرنشان کرد: برای هر واحد مسکونی در مناطق زلزلهزده استان آذربایجان شرقی ۴۰ میلیون تومان تسهیلات بازسازی، ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض امداد و ۱۵ میلیون تومان وام معیشتی تعلق گرفته است و طی توافق با بنیاد مسکن، ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز از سوی آن نهاد به مددجویان پرداخت میشود.
بختیاری با بیان اینکه ۱۸۷ منزل مسکونی تخریب شده در این زمینلرزه، پس از بازسازی به خانوادههای تحت حمایت تحویل شده است، تاکید کرد: امیدواریم با رفع مشکلات بانکی و تسریع در ساخت و ساز، به زودی تمام واحدهای آسیبدیده به مددجویان تحویل شود.
رئیس کمیته امداد، رعایت خانوادهمحوری در اسکان سالمندان و زنان سرپرست خانوار را یک اصل در ارائه خدمات به مددجویان دانست و گفت: تأمین و تعمیر مسکن زنان سرپرست خانوار و خانوادههای ایتام در اولویت برنامههای کمیته امداد در سال جاری است.
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