پلمب ۱۱ واحد صنفی عرضه کننده قلیان در شمال تهران 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر مرادی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان از سوی قهوه خانه داران در ۴۸ ساعت گذشته طرح مشترکی توسط مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی و پایگاه‌های ۱۰ گانه پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ پیرامون بازدید و نظارت از واحدهای صنفی عرضه کننده قلیان در سطح پایتخت انجام گرفت.



وی افزود: در همین راستا مأموران ضمن شناسایی مراکز و واحدهای صنفی عرضه کننده قلیان از ۶۰۱ واحد صنفی بازدید شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ۲۱۷ متصدی واحدهای صنفی رستوران و کافی شاپ تذکر کتبی دریافت کردند، گفت: ۱۱ واحد صنفی قهوه خانه متخلف که اغلب در مناطق شمالی تهران فعالیت داشتند به علت عدم توجه به قوانین و مقررات و ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و عرضه قلیان به مشتریان خود پلمب و متصدیان آن دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت در پایان با بیان اینکه این طرح در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت، از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از فعالیت این گونه واحدهای صنفی مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.