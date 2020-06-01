توقیف ۴ شناور حامل گازوئیل قاچاق با پوشش صیادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، لطفعلی پاکباز گفت: مأموران دریابانی حین عملیات گشت دریایی در آب‌های شمال غرب خلیج فارس، چهار فروند شناور صیادی را مورد بازرسی قرار دادند که در جریان این بازرسی، ۱۵ هزار لیتر سوخت (گازوئیل) قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی گفت: در این ارتباط دو متهم به قاچاق سوخت نیز بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار پاکباز افزود: شناورهای حامل سوخت قاچاق به یکی از پایگاه‌های دریابانی انتقال و سوخت مکشوفه تحویل نماینده شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران شد.

وی گفت: این محموله‌های سوخت قاچاق قرار بود در خارج از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد.

فرمانده مرزبانی و دریابانی خوزستان بر تداوم مبارزه با قاچاق سوخت و کالا در آب‌های شمال غرب خلیج فارس تأکید کرد.

سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۶۴ هزار لیتر گازوئیل حین خروج غیرقانونی از کشور در آب‌های شمالی خلیج فارس و مناطق آبراهی و ساحلی خوزستان کشف و ضبط شد.

تفاوت قیمت داخلی با بهای بین‌المللی سوخت سبب ایجاد انگیزه برای خروج غیرقانونی این سرمایه ملی و کسب سود نامشروع شده است.