به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خودشناسی بخشی از علم روانشناسی است که درباره آن تفاسیر گوناگونی وجود دارد که زندگی روانی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین شناخت ابعاد شخصیتی خود و اولویت‌های زندگی‌مان که در طول زمان تغییر خواهند کرد، امری چالش‌برانگیز است.

زمانی که انسان به خودشناسی می‌رسد در موقعیت‌های مختلف رفتار عاقلانه‌ای از خود بروز خواهد داد؛ همچنین در شرایط تنش‌زا، واکنش عجولانه‌ای نخواهد داشت زیرا نحوه مقابله با خشم درونی را آموخته است. کتب خودشناسی بسیاری در ایران به چاپ رسیده‌اند که در این مقاله برخی از آنها را مورد اشاره قرار خواهیم داد. با خرید کتاب از گاج مارکت می‌توانید به سادگی بهترین کتاب‌های موفقیت و خودشناسی را درب منزل تحویل بگیرید.

۱- کتاب انسان در جستجوی معنا

ویکتور فرانکل بنیانگذار معنا درمانی‌ست که در این کتاب از خاطراتش در اردوگاه‌های کار اجباری آشویتس می‌گوید. اگر دوست دارید ناامیدی را شکست دهید و به معنای جدیدی از زندگی دست پیدا کنید این کتاب از سری کتاب‌های خودشناسی را حتماً بخوانید. او زندگی را با وجود تمام رنج‌ها و سختی‌ها شایسته احترام می‌داند و معتقد است برای درک مفهوم زندگی باید آن را با تمام کم و کاستی‌هایش پذیرفت زیرا هر فرد بر روی این کره خاکی رسالتی برعهده دارد که باید آن را به اتمام برساند.

۲- کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها

سحرخیز بودن یکی از ویژگی‌های افراد موفق در دنیای پرمشغله امروز است. این اثر رابین شارما نمونه بارزی از ضرب‌المثل سحرخیز باش تا کامروا شوی است که نشان از اهمیت بالای سحرخیزی دارد تا فرد بیشترین بهره‌وری را داشته باشد. نویسنده در این کتاب از افراد می‌خواهد که صبح زود بیدار شوند زیرا ذهن و بدن آن‌ها در این ساعات از روز هوشمندانه‌تر عمل خواهد کرد. تاکتیک‌هایی از زندگی افراد نخبه و موفق در این کتاب مورد اشاره قرار گرفته که با کسب خودشناسی فردی امکان به کارگیری آنها در زندگی شخصی و کاری وجود دارد.

۳- کتاب نیمه تاریک وجود

برای رسیدن به یک زندگی شاد و سالم از شناخت درون خود شروع کنید و با دبی فورد همراه شده تا با نیمه تاریک وجودتان روبرو شوید. تمرینات موجود در این کتاب برای رشد شخصیتی و رمزگشایی وجودی کمک بزرگی است؛ همچنین کنار گذاشتن نقاب‌های اجتماعی در رسیدن به تعالی روحی اثربخش خواهد بود؛ در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم: "بیشتر ما در آرزوی آرامش فکر هستیم. این تلاشی‌ست که یک عمر طول می‌کشد و کاری‌ست که دست کم در آغوش کشیدن و پذیرفتن تمامیت وجودمان را می‌طلبد."

۴- کتاب خودشناسی به روش یونگ

کارل‌گوستاو یونگ از سرآمدان علم روانشناسی‌ست که مایکل دانیلز در این کتاب پویایی شخصیت و شناخت درونی انسان را از دیدگاه وی تشریح می‌کند. تکنیک رمزواژه که به آن اشاره می‌شود یکی از معدود روش‌های یونگی است که تیپ‌های روانشناختی فردی را تفسیر می‌کند. خودشناسی سبب پختگی انسان شده و برای رسیدن به کامیابی مؤثر خواهد بود که در این اثر به شیوه یونگ به این مهم دست خواهید یافت؛ در نتیجه مسیر نسبتاً دشواری را پیش‌رو دارید.

۵- کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

بدون‌شک برای شما هم پیش آمده که نسبت به زندگی احساس ناخوشایندی داشته باشید و نتوانید با مشکلات کنار بیایید، جفری یانگ و جانت کلوسکو در این کتاب تله‌هایی که در عدم خودباوری نقش اساسی ایفا می‌کنند را تشریح کرده و آسیب‌های کودکی و الگوهای خانوادگی را در شکل‌گیری شخصیت فرد مؤثر می‌دانند. در قسمتی از این کتاب آمده: جد با تنهایی دست و پنجه نرم می‌کند. احساس پوچی و خستگی دارد. حفره‌ای در درون دارد و همچنان دنبال زنی می‌گردد که این حفره را پر کند. جد معتقد است که چنین زنی را هرگز پیدا نمی‌کند. باور دارد که همیشه تنها بوده و تا همیشه هم تنها خواهد ماند. به عقیده نویسندگان مشکلات جد ریشه در دوران کودکی وی دارند که در این اثر روش‌های مقابله با آنها ارائه شده است.

۶- کتاب کاریزما چیست و چگونه شخصیتی کاریزماتیک داشته باشیم

آیا تابه حال اتفاق افتاده که برای اولین بار فردی را ملاقات کنید و شیفته برخورد او شوید؟ در حقیقت واژه کاریزما به معنای گیرایی و داشتن جذبه است پس فردی که رفتارش شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد کاریزماتیک نام می‌گیرد. تلاش برای پرورش مهارت‌های ارتباطی و اعتماد بخود سبب شکل‌گیری یک شخصیت کاریزماتیک می‌شود که می‌تواند یک جامعه را تحت تأثیر قرار داده و مسیر آن را دگرگون کند. نویسندگان این کتاب معتقدند: افراد کاریزماتیک از مهارت‌های خود استفاده می‌کنند تا دیگران را با خود همسو کنند؛ چه از نظر حرفه‌ای، ایدئولوژیک و اجتماعی. به همین دلیل کاریزما ارتباط مستقیمی با مهارت‌های رهبری دارد.

۷- کتاب چهار میثاق

دغدغه انسان خوب بودن از دیرباز تا کنون با بشر همراه بوده و سبب شکل‌گیری مقالات و کتاب‌های بسیاری شده است. دون میگوئل روئیز از آموزه‌های سرخ پوستان تولتک بهره جسته و چهار میثاق اساسی را در دستیابی به خودشناسی و آرامش درونی شرح می‌دهد. این اثر تصورات انسان نسبت به دنیای درون و بیرون را تغییر می‌دهد و شیوه‌های معنوی برای خودباوری را به شما ارائه می‌دهد. در بخشی از کتاب نویسنده اظهار می‌کند: هرکاری که ما در این دنیا انجام می‌دهیم، در واقع براساس قرار و عهدی است که با یکدیگر، خدا، زندگی و خودمان بسته‌ایم.

۸- کتاب خودت را به فنا نده

از پرفروش‌های نیویورک تایمز که شما را از اضطراب و تنش رهایی بخشیده و به یک آرامش درونی می‌رساند. گری‌جان بیشاپ گفتارهایی در رابطه با تعالی بخشیدن روح و داشتن جسارت در زندگی را بیان می‌کند. او بر این باور است که در دنیای سرشار از استرس امروز بهانه‌هایی نظیر نمی‌توانم انسان را محاصره کرده‌اند و او را از رسیدن به معنای حقیقی زندگی باز می‌دارند. برخی معتقدند این کتاب سیلی دنیاست تا بیدار شوی و توانایی‌هایت را کشف کنی، خودت را به فنا ندهی و بهترین خودت در زندگی باشی.

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