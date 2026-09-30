«تحقیق و توسعه» محور پیشرفت صنعت مواد و ساخت پیشرفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته، از شرکتهای دانشبنیان و فناور مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد بازدید کرد. بازدید از شرکتهای تکنوپارس (جام ریز) و زیبا گوهر در شهرک صنعتی اشتهارد، در ادامه برنامههای ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته برای شناسایی ظرفیتهای فناورانه صنایع و بررسی زمینههای تقویت ارتباط میان صنعت، تحقیق و توسعه و زیستبوم علم و فناوری انجام شد.
ضرغامی در این بازدید، با تأکید بر اینکه تحقیق و توسعه یکی از ارکان اصلی توسعه فناوری و ارتقای رقابتپذیری صنایع است، گفت: رسوخ دانش و فناوری در صنعت، مسیر دستیابی به محصولات بهروز، باکیفیت و رقابتپذیر و زمینهساز ایجاد ارزش افزوده و درآمد ارزی برای کشور است.
ضرغامی در جریان بازدید از دو واحد تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد، با اشاره به اهمیت پیوند میان ظرفیتهای علمی و نیازهای واقعی صنعت، اظهار کرد: توسعه حوزه مواد و ساخت پیشرفته بدون توجه جدی به تحقیق و توسعه امکانپذیر نیست و صنایع برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در بازار، باید بهصورت مستمر در مسیر توسعه فناوری و بهبود فرآیندهای تولید حرکت کنند.
وی افزود: یکی از مهمترین مؤلفههای رقابت صنایع داخلی با برندهای جهانی، برخورداری از توان تحقیق و توسعه و تبدیل دانش به محصول و فرآیند تولید است. صنعت زمانی میتواند در بازارهای رقابتی حضور مؤثر داشته باشد که بتواند متناسب با نیاز بازار، محصولات خود را بهروز کند و کیفیت، دوام و بهرهوری تولید را ارتقا دهد.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته با تأکید بر اینکه رسوخ علم در صنعت باید به یک فرآیند مستمر تبدیل شود، ادامه داد: ارتباط صنعت با دانشگاه و مراکز علمی نباید صرفاً به حل یک مسئله مقطعی محدود شود؛ بلکه این ارتباط باید به ایجاد ظرفیت پایدار تحقیق و توسعه در بنگاههای صنعتی و شکلگیری چرخهای مستمر از ایده، پژوهش، توسعه فناوری و تولید محصول منجر شود.
ضرغامی با اشاره به بازدید از شرکت مهندسی تکنوپارس (جام ریز)، یکی از نمودهای این رویکرد را استفاده از دانش فنی برای ارتقای عملکرد محصولات صنعتی عنوان کرد و گفت: در این مجموعه، یک دستاورد فناورانه در زمینه پوششدهی تخصصی نخهای صنعتی به افزایش استحکام و عمر تسمهها منجر شده است. بر اساس توضیحات ارائهشده، این فناوری توانسته است استحکام و عمر تسمهها را تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: چنین دستاوردهایی نشان میدهد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه میتواند مستقیماً به ارتقای کیفیت محصول، افزایش عمر و عملکرد آن و در نهایت افزایش قدرت رقابت تولیدکننده منجر شود.
ضرغامی همچنین با اشاره به برنامه این مجموعه برای تکمیل زنجیره تولید، توسعه زنجیرههای ارزش را از دیگر الزامات ارتقای توان صنعتی کشور دانست و گفت: هرچه بخشهای بیشتری از زنجیره تولید در داخل کشور و بر پایه دانش و فناوری توسعه پیدا کند، ظرفیت ایجاد ارزش افزوده افزایش مییابد و وابستگی به خارج کاهش پیدا میکند.
فناوریهای سبز؛ پیوند توسعه فناوری و ارزشآفرینی اقتصادی
در ادامه این بازدید، ضرغامی از شرکت زیبا گوهر بازدید کرد و ظرفیتهای این مجموعه در زمینه استحصال عناصر ارزشمند از ضایعات الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته با اشاره به اهمیت توسعه فناوریهای سبز در حوزه مواد، اظهار کرد: ضایعات الکترونیکی تنها یک مسئله زیستمحیطی نیست، بلکه میتواند بهعنوان یک منبع ارزشمند برای استحصال مواد و عناصر مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: توسعه روشهای بومی برای بازیافت و استحصال فلزاتی مانند طلا، مس و قلع میتواند همزمان چند هدف را دنبال کند؛ از یک سو با کاهش حجم پسماند و جلوگیری از هدررفت منابع، به حفاظت از محیطزیست کمک میکند و از سوی دیگر، امکان بازیابی مواد ارزشمند و بازگرداندن آنها به چرخه تولید را فراهم میسازد.
ضرغامی ادامه داد: توسعه این فناوریها میتواند با کاهش قیمت تمامشده فلزات خالص و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، یک ظرفیت مهم برای اقتصاد دانشبنیان ایجاد کند.
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