به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان رودبار با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تبریک هفته دفاع مقدس و هفته نیروی انتظامی با اشاره به جایگاه شورای اداری در نظام مدیریتی شهرستان اظهار کرد: شورای اداری از مهم‌ترین جلسات شهرستان است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید شخصاً در این جلسات حضور داشته باشند و نسبت به مطالب، تصمیمات و مصوبات ابلاغی اهتمام لازم را داشته باشند.

فرماندار رودبار با اشاره به گستردگی جغرافیایی این شهرستان، بر ضرورت ارتباط مستمر مدیران با مناطق مختلف تأکید کرد و افزود: در سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۴ میز خدمت در شهرستان برگزار شده و تلاش شده است از این ظرفیت برای شنیدن مستقیم مطالبات مردم و پیگیری مشکلات مناطق مختلف استفاده شود.

پورحضرت همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی سریع اخبار، رویدادها و مسائل شهرستان تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی رودبار، ممکن است مسئولان مرکز شهرستان از اتفاقات مناطق دوردست اطلاع فوری نداشته باشند، بنابراین بخشداران، دهیاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مسائل مهم حوزه فعالیت خود را در کوتاه‌ترین زمان اطلاع‌رسانی کنند.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی به‌موقع موجب تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل می‌شود و می‌تواند از افزایش خسارت‌ها در حوادث احتمالی جلوگیری کند. فرماندار رودبار در ادامه با اشاره به آغاز فرآیند تخصیص منابع استانی و ملی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با جدیت و پویایی بیشتری نسبت به پیگیری و جذب اعتبارات اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های دولت در سال مالی جاری است، تصریح کرد: اولویت‌های شهرستان در قالب جلسات کمیته برنامه‌ریزی بررسی خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی باید از فرصت ایجادشده برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استفاده کنند.

پورحضرت با انتقاد از عدم جذب کامل برخی اعتبارات در سال مالی گذشته، گفت: با وجود تلاش دولت برای تأمین منابع در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی، قابل قبول نیست دستگاهی نتواند اعتبارات اختصاص‌یافته را جذب و پروژه‌های خود را به مرحله اجرا برساند.

وی از اختصاص بیش از یک هزار و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های عمرانی شهرستان رودبار در هفته دولت خبر داد و افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های راه، آب، خدمات عمومی، عمران شهری و روستایی و گردشگری به بهره‌برداری رسید که بیش از ۸۰ درصد منابع آن دولتی بوده است.

فرماندار رودبار همچنین با قدردانی از حمایت‌های نماینده شهرستان در پیگیری منابع، از اختصاص مجدد اعتبار برای اجرای ۲۷ کیلومتر پروژه در حوزه راه‌های روستایی و کشاورزی خبر داد و خواستار اهتمام مدیران دستگاه‌های مرتبط برای عملیاتی شدن این منابع شد.

تأکید فرماندار رودبار بر مدیریت منابع انسانی

پورحضرت با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در نظام مدیریتی، اظهار کرد: نیروی انسانی توانمند، متخصص و شایسته، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام جمهوری اسلامی است و مدیران باید از ظرفیت نیروهای مجموعه تحت مدیریت خود به شکل صحیح استفاده کنند.

وی افزود: مدیران باید با تقسیم کار مناسب و مدیریت صحیح منابع انسانی، زمینه حفظ و ارتقای نیروهای توانمند را فراهم کنند؛ چراکه ضعف در مدیریت مجموعه داخلی می‌تواند بر کیفیت خدمات‌رسانی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم اثرگذار باشد.

فرماندار رودبار با اشاره به برگزاری جلسات شورای پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بحران، بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به اصول خودمراقبتی، حفاظت از اماکن و کاهش آسیب‌پذیری تأکید کرد. وی گفت: الزامات حفاظتی در قالب مصوبات به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و مدیران باید اجرای دقیق این الزامات را در دستور کار قرار دهند.

پورحضرت با اشاره به اهمیت مراکز بانکی به دلیل ماهیت مالی و اقتصادی آنها، خاطرنشان کرد: حفاظت فیزیکی و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌های شهرستان باید با جدیت بیشتری دنبال شود و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز نسبت به رعایت الزامات حفاظتی اهتمام داشته باشند.

وی در پایان بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار، حضور فعال مدیران در میدان خدمت و استفاده صحیح از ظرفیت نیروی انسانی برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد.