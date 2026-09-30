نشان خادمی مسجد جمکران بر سینه «جواد افشار» نشست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد افشار پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه سینما و تئاتر با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، نشان خادمی افتخاری این آستان را دریافت کرد.



این نشان از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، به جواد افشار اهدا شد و وی به جمع خادمان افتخاری این مکان مقدس پیوست.



از کودکی به جمکران می‌آمدم



تهیه‌کننده و کارگردان سینما و تلویزیون با ابراز خرسندی از حضور در مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: از دوران کودکی به این مکان رفت‌وآمد داشته‌ام و همواره به حضرت ولی‌عصر(عج) متوسل بوده‌ام.



افشار، با اشاره به حضور جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه سینما و تئاتر در این دیدار افزود: حضور در کنار دوستان قدیمی که مدتی از دیدارشان گذشته بود، برای من خوشحال‌کننده است و دیدار دوباره آنان در چنین فضایی را مغتنم می‌دانم.



وی ادامه داد: حضور در کنار پیشکسوتانی همچون محمود فرهنگ، برای من خاطره‌انگیز و ارزشمند است و این دیدار فرصتی برای تجدید خاطرات و ارتباط دوباره با هنرمندان قدیمی فراهم کرد.



این کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به سابقه فعالیت‌های هنری محمود فرهنگ بیان کرد: در دوران نوجوانی نمایش‌های ایشان را در تالار وحدت تهران دنبال می‌کردیم و امروز قرار گرفتن در کنار چنین هنرمندان و پیشکسوتانی برای من باعث خوشحالی است.



از تجربه بزرگان استفاده کنیم



افشار با تأکید بر اهمیت استمرار ارتباط میان هنرمندان و مجموعه‌های فرهنگی اظهار کرد: امیدواریم این ارتباط‌ها ادامه پیدا کند و زمینه برای دیدار و همکاری بیشتر میان فعالان عرصه هنر فراهم شود.



وی افزود: استفاده از ظرفیت و تجربه بزرگان این عرصه می‌تواند برای نسل‌های فعال در حوزه هنر ارزشمند باشد و امیدواریم بتوانیم از این تجربیات بهره بگیریم.