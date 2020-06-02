بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

سردار محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با کسب خبری از پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی مبنی بر جابه‌جایی محموله مواد مخدر با یک دستگاه کامیون از مناطق مرزی استان به محدوده شهرستان زاهدان موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: جان‌برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر با پشتیبانی مأموران پلیس انتظامی زاهدان پس از چند روز کار گسترده اطلاعاتی و رصد مداوم تحرکات اعضای این باند، سرانجام روز گذشته قاچاقچیان را که در حال جابه‌جایی محموله سنگین مواد مخدر حوالی در ورودی این شهر مشاهده و به آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این عملیات با عکس العمل سریع و به موقع تکاوران پلیس یک نفر از قاچاقچیان دستگیر و در بازرسی از خودرو یک تن و ۱۱۳ کیلو و ۲۰۰ گرم مواد افیونی از نوع تریاک کشف شد.

وی با تقدیر از عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان و پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در انهدام این باند، تصریح کرد: برخورد با قاچاق مواد مخدر در اولویت کارهای پلیس است و نیروی انتظامی با تمام توان در این راه خواهد ایستاد.