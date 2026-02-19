۱۳۰ میلیارد ریال قطعات ماشین آلات سنگین قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعیکیا در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای اجرای مستمر طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، در جریان بازدید از انبارهای یکی از بنادر تجاری هرمزگان به محمولهای مشکوک از قطعات بیل مکانیکی دست یافتند که بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و حضور در محل، طی بازرسی تخصصی از این انبار در بندر مذکور، متوجه شدند این قطعات در سال ۱۴۰۰ وارد کشور شدهاند اما فرآیند قانونی ورود و ترخیص آنها اجرا نشده است.
وی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای فنی و استعلام از سامانههای اطلاعاتی پیشرفته پلیس، مشخص شد این قطعات صنعتی بهصورت غیرقانونی وارد کشور شده و سالها بهعنوان کالای متروکه در انبار بندر نگهداری میشدند، امری که مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق بارز قاچاق محسوب میشود.
سردار رفیعیکیا ارزش ریالی قطعات مکشوفه را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی، بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.
فرمانده انتظامی استان با تأکید بر عزم جدی پلیس تصریح کرد: پلیس با رصد هوشمند و اقدامات اطلاعاتمحور، اجازه نخواهد داد سودجویان به اقتصاد ملی و امنیت تجاری کشور آسیب وارد کنند.
