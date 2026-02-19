به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، امام جمعه زاهدان، صبح پنجشنبه با حضور در محل نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های طوایف استان، ضمن بازدید از غرفه‌های مختلف، با شرکت‌کنندگان دیدار و در جریان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان قرار گرفت.

آماده‌باش معنوی برای ماه رمضان؛ دعا و نیایش در کلام امام جمعه

وی در این مراسم با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بر لزوم بهره‌گیری از فرصت باقی‌مانده ماه شعبان برای طلب مغفرت و آمادگی جهت ورود با دلی پاک به ضیافت الهی تأکید کرد و با قرائت فرازهایی از مناجات شعبانیه، سه درخواست اساسی بنده از درگاه خداوند را تبیین نمود: قلبی سرشار از شوق الهی، زبانی صادق و راستگو، و نگاه و اندیشه‌ای حق‌محور که زمینه‌ساز تقرب به پروردگار است.

بصیرت مردمی؛ عامل آرامش سیستان و بلوچستان در بحران‌ها

امام جمعه زاهدان با اشاره به نقش بصیرت و صداقت مردم در طول تاریخ انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران با همین دل خدایی، زبان راستین و فهم درست خود، انقلاب را به پیروزی رساندند و در تمامی صحنه‌ها از جمله دفاع مقدس، دفاع از حرم، فتنه‌ها و جنگ تحمیلی اخیر، پای آرمان‌های نظام و رهبری ایستادند.

وی با قدردانی از مردم استان به ویژه طوایف، آنان را مرزبانانی دلسوز و وفادار به میهن اسلامی خواند و افزود: در جریان اغتشاشات دی‌ماه و جنگ ۱۲ روزه، استان سیستان و بلوچستان با بصیرت مثال‌زدنی مردم، آرام‌ترین و همراه‌ترین فضا را داشت که نشان‌دهنده عمق دلدادگی به اسلام و ایران است.

آیت‌الله محامی همچنین با تأکید بر اهمیت انس نسل جوان با قرآن در ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: زیست قرآنی باید در جامعه نهادینه شود و فرزندان این مرزوبوم با تحصیل علم، اخلاق و ایمان، ادامه‌دهنده راه افتخارآمیز گذشتگان باشند.

وی در پایان ضمن تقدیر از برگزارکنندگان نمایشگاه و مجموعه‌های همکار، بر تداوم چنین نشست‌هایی در طول سال برای نمایش اقتدار، وحدت و آشنایی بیشتر با توانمندی‌های یکدیگر تأکید و برای مردم استان آرزوی توفیق و سربلندی کرد.