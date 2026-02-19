بانوی شفتی با تأسیس گروه سلامت پیشگیری را به جامعه آورد

نسیبه فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت مأموریت دارد سلامت را نه تنها در بعد جسمی، بلکه در رفتارها، روابط و ساختارهای جامعه حفظ کند. در خانواده‌ها و میان نوجوانان با مشکلاتی همچون بزه‌کاری، اعتیاد، خشونت خانگی، طلاق و فقر مواجهیم و مناطق محروم بیشترین نیاز را به خدمات پیشگیری و مشاوره دارند.

وی از تشکیل گروه «ارتقای سلامت برای ایران» از مهر ۱۳۹۵ خبر داد و افزود: این گروه متشکل از تیمی چندرشته‌ای شامل پزشک، روانشناس، متخصص تغذیه، مددکار اجتماعی و کارشناس آموزش سلامت است. هدف ما رساندن صدای بی‌پناهان و ارائه خدمات رایگان سلامت‌محور به جامعه است.

فرمانی با اشاره به سطوح مختلف فعالیت گروه توضیح داد: در سطح نخست، آموزش رفتارهای سالم و مهارت‌های زندگی انجام می‌شود. در سطح دوم، مداخلات درمانی برای اعتیاد، اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات روان ارائه می‌کنیم. در سطح سوم، جامعه را برای بازپذیری افرادی که در مسیر بازگشت قرار دارند آماده می‌کنیم تا کسی به دلیل گذشته‌اش طرد نشود.

وی با بیان تجربه‌ای تأثیرگذار از همراهی با جوانی درگیر اعتیاد گفت: با استفاده از تئوری تغییر رفتار، شش ماه مداخله و پیگیری انجام دادیم. امروز او نه تنها پاک است، بلکه پدر شده و به یکی از خادمان امام حسین(ع) و فعالان اجتماعی شهر تبدیل شده است. این بازگشت‌ها شیرینی کار ما را معنا می‌کند.

فرمانی درباره خدمت به مردم زادگاهش شفت افزود: هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌کنیم و آموزش بسته‌های سلامت، برنامه‌های پیشگیری و گروه‌های حمایتی با کمک خیرین و همکاران اجرا می‌شود. خدمت به مردم این منطقه برای من بازگشت به خانه است.

وی در پایان با تأکید بر نقش جمعی در ارتقای سلامت جامعه تصریح کرد: ایمان دارم زکات علم، نشر آن است و هرچه آموخته‌ایم باید با مردم تقسیم کنیم. هیچ درمانی ارزشمندتر از جلوگیری از شکستن انسان نیست و این رسالت ماست.

گفتنی است؛ «نسیبه فرمانی» دانش‌آموخته دکترای ارتقای سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران و رتبه نخست کنکور دکترای وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹، فعال اجتماعی و سلامت‌محور شهرستان شفت، با تأسیس گروه چندتخصصی «ارتقای سلامت برای ایران»، خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی رایگان در حوزه پیشگیری و مداخله در آسیب‌های اجتماعی ارائه می‌دهد.