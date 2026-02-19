دیپلماسی فوتبال در سفارت اروگوئه/تاج: فوتبال همیشه مسیر ارتباط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، سفارت اروگوئه در تهران در فضایی کاملا مفتاوت و پر از انرژی میزبان مراسمی بود که بیش از آنکه یک برنامه رسمی باشد، شبیه به یک دیدار دوستانه فوتبالی میان مردان دیپلماسی به نظر میرسید. دیداری که با بهانه فوتبال شکل گرفت اما هدفش چیزی فراتر از ورزش یعنی گفتوگوی کشورها و تقویت روابط دوستانه بود. مراسم با پخش تصاویری از گلهای خاطرهانگیز تیمهای ملی ایران و اروگوئه در ادوار مختلف جام جهانی آغاز شد؛ تصاویری که یادآور جایگاه ویژه فوتبال در فرهنگ هر دو ملت بود.
سفارت نسبتاً کوچک اروگوئه، در ظهر زمستانی، قلبی بزرگ برای میزبانی داشت. حضوری گرم از سوی سفیر و همچنین مدیران فدراسیون فوتبال ایران از جمله مهدی محمدنبی نایبرئیس فدراسیون، فریده شجاعی عضو هیأترئیسه، امید جمالی مدیر امور بینالملل، سیدامیرمهدی علوی سخنگو و مدیر روابط عمومی فدراسیون و حامد مؤمنی معاون دبیرکل، فضایی صمیمی و در عین حال رسمی به مراسم بخشیده بود.
سخنان سفیر لذت بخشید
«برالدو روک نیکولا» سفیر اروگوئه در ایران، در سخنرانی خود ضمن خوشامد به حاضران در مراسم با تأکید بر علاقه مشترک دو ملت به فوتبال، این ورزش را پلی برای نزدیکی کشورها دانست و ابراز امیدواری کرد که این تبادل نمادین پیراهنها، آغازی برای همکاریهای مشترک بیشتر میان سفارت اروگوئه و فدراسیون فوتبال ایران باشد.
تاج: فوتبال همیشه مسیر ارتباط است
در ادامه، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، با نگاهی فراتر از زمین مسابقه، از نقش فوتبال در پیوند ملتها سخن گفت: فوتبال همیشه مسیر ارتباط است. برای پیشرفت در فوتبال هم باید همه چیز را در نظر گرفت. رفتن هر دو کشور به جام جهانی ۲۰۲۶ اتفاق بزرگی محسوب میشود و همین امر نشان از اهمیت فوتبال در هر دو کشور دارد. خوشحالیم کنار اروگوئه در جام جهانی هستیم. فوتبال به قدری اهمیت دارد که میتواند همیشه و همواره همه چیز را سمت و سوی خود حفظ کند و باعث ارتباط بین کشورها شود.
وی همچنین با قدردانی از دعوت سفیر اروگوئه، بیان داشت: از دعوت سفیر اروگوئه برای این میهمانی فوتبالی قدردان هستم و از طرف خودم و مجموعه پرتلاش فدراسیون فوتبال به سایر سفیران حاضر در این مراسم تبریک میگویم.
نماد رفاقت فوتبالی مبادله شد
در بخش رسمی مراسم، سفیر اروگوئه پیراهن تیم ملی این کشور و همچنین پیراهن دو باشگاه پرطرفدار «ناسیونال» و «پنارول» را به مهدی تاج اهدا کرد. در مقابل، رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز پیراهن تیم ملی ایران و عباس ترابیان به نمایندگی از این باشگاه پیراهن استقلال را به سفیر تقدیم کرد؛ تبادلی نمادین که لبخند رضایت را بر چهره حاضران نشاند.
مراسمی که با حضور بزرگان فوتبال ایران همچون حسن روشن، شاهرخ بیانی، کاظم اولیائی و .... رنگ و عطر فوق العادهای به خود داشت تا اروگوئهایها و سفیران کشورهای دیگر شروع به گرفتن عکس یادگاری با آنها بگیرند.
در بخشی دیگر از این میهمانی، مهدی مرتضویان عضو روابط عمومی فدراسیون و مدیر رسانه تیم ملی جوانان، به نمایندگی از مجموعه فدراسیون، متنی در ستایش «دیپلماسی فوتبال» به زبان انگلیسی قرائت کرد که تحسین و توجه مهمانان و حضار را به همراه داشت. گپوگفتها، عکسهای یادگاری و امضای تابلوی یادبود، حالوهوایی صمیمانه به مراسم بخشیده بود؛ دیداری دو ساعته که شاید مسابقهای در آن برگزار نشد، اما کاملاً فوتبالی بود؛ فوتبالی با مردان دیپلماسی. مراسم در نهایت با پذیرایی سفارت اروگوئه و اهدای هدایای یادبود به مهمانان به پایان رسید؛ دیداری که نشان داد گاهی یک پیراهن فوتبال میتواند بیش از هزار کلمه، پیام دوستی را منتقل کند.
