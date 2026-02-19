به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فراهانی صبح پنج شنبه در آیین اختتامیه یازدهمین و افتتاحیه دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در آموزش و پرورش ملایر اظهار کرد: جشنواره نوجوان خوارزمی با هدف کیفیت‌بخشی به فرآیند آموزش و شناسایی و هدایت استعدادهای نهفته دانش‌آموزان برگزار می‌شود و از مهم‌ترین رویدادهای علمی و مهارتی دوره متوسطه اول به شمار می‌رود.

وی با اشاره به روند برگزاری یازدهمین دوره این جشنواره افزود: این دوره در ۱۳ محور شامل علوم آزمایشگاهی، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، ریاضی، هنر، بازی‌های مهارتی، قرآن و معارف، بازارچه کسب‌وکار، دست‌سازه، مناظره، برنامه‌نویسی، پژوهش و تربیت‌بدنی و در چهار سطح آموزشگاهی، منطقه‌ای، استانی و کشوری برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ملایر بیان کرد: در سطح آموزشگاهی، ۸ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز با یکدیگر رقابت کردند که از این تعداد، ۸۰۰ نفر به مرحله منطقه‌ای راه یافتند.

وی ادامه داد: پس از داوری تخصصی آثار در سطح منطقه، ۱۲۰ نفر به مرحله استانی صعود کردند و در نهایت، ۴۸ نفر از دانش‌آموزان ملایری در رقابت با دانش‌آموزان ۱۹ منطقه آموزشی استان موفق به کسب رتبه‌های اول، دوم و سوم شدند و برای شهرستان افتخارآفرینی کردند.

فراهانی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران مدارس، دبیران، داوران و رابطان جشنواره، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای حضور پرقدرت دانش‌آموزان در دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی تأکید کرد.