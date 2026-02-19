طالبی: اصلاح تقسیمات کشوری کرمان نیازمند نگاه ویژه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد، با اشاره به وضعیت شهرستان کرمان اظهار کرد: در بیان محرومیت‌هایی که شهرستان کرمان دارد، شاید کمتر مرکز استانی را در کشور شاهد باشیم که با این حجم از محرومیت‌ها مواجه باشد.

وی گستردگی جغرافیایی و تعدد شهرداری‌ها و بخش‌های شهرستان را از جمله عوامل مؤثر در شرایط موجود عنوان کرد و گفت: بخشی از این وضعیت به گستردگی بسیار زیاد شهرستان و تعداد بالای شهرداری‌ها و بخش‌ها بازمی‌گردد.

استاندار کرمان با اشاره به برنامه‌های استان در حوزه تقسیمات کشوری افزود: برای حوزه تقسیمات کشوری برنامه‌هایی داریم که نیازمند نگاه مثبت دولت است و این موضوع به عنوان مطالبه‌ای جدی در شهرستان کرمان مطرح است.

طالبی، خطاب به معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: استدعا دارم این مطالبه حتماً منعکس شود تا اصلاحی در حوزه تقسیمات شهرستان کرمان صورت گیرد، ضمن آنکه پیشنهادهای مربوطه نیز به دولت ارسال شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های استان در کنار برنامه‌های ملی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و پیشرفت استان باشد، اظهار کرد: برنامه‌هایی که استان دارد در کنار برنامه‌هایی که در تهران دنبال می‌شود؛ می‌تواند به رشد و پیشرفت هرچه بهتر استان کرمان، به‌ویژه در حوزه روستایی، کمک کند.

وی ارتقای جایگاه شهرهای کوچک استان را از دیگر محورهای مورد توجه دانست و گفت: در شهرستان کرمان حجم گسترده‌ای از جمعیت روستایی و همچنین تعداد بالایی از روستاها و شهرهای کوچک را شاهد هستیم که نیازمند توجه ویژه هستند.

طالبی، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌ها در این مناطق افزود: در حوزه زیربنایی باید اقدامات جدی‌تری انجام شود و در حوزه اشتغال نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا شرایط بهبود یابد.

استاندار کرمان تأکید کرد: تمرکز بر توسعه روستایی و توانمندسازی شهرهای کوچک از اولویت‌های مدیریت استان است

وی ابراز امیدواری کرد: با انعکاس مطالبات شهرستان و پیگیری اصلاحات پیشنهادی در حوزه تقسیمات کشوری، زمینه برای بهبود شاخص‌های توسعه‌ای و تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان کرمان فراهم شود و در حوزه زیربنایی و اشتغال، اتفاقات مثبتی برای شهرستان رقم بخورد.