دلالان عامل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهر تربت حیدریه

مهدی وقفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: زمین خواران، دلالان و برخی از بنگاه داران املاک و مسکن موجب افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهر می‌شوند و نتیجه آن رشد حاشیه نشینی است که آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراوانی به بدنه شهر تربت حیدریه وارد کرده است.

رئیس شورای شهر تربت حیدریه افزود: ارزانی زمین در حاشیه شهر، مهاجرت از شهرها و روستاهای اطراف، فرصت طلبی زمین خواران و دلالان، تخلف برخی بنگاه‌های املاک در فروش زمین‌های خارج از محدوده شهر، عدم ورود شهرداری به زمین‌های حاشیه شهر و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم قبل از ساخت و ساز توسط شهروندان و مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر در سطح کشور از مهمترین دلایلی است که موجب افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهر شده است.

وی تصریح کرد: ساخت و سازها در مناطق حاشیه‌ای شهر غیر اصولی و بدون رعایت ضوابط شهرسازی و مهندسی است و در صورت بروز حوادث غیرمترقبه خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری برای ساکنین این مناطق در پی خواهد داشت.

وقفی بیان کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری به تنهایی نمی‌توانند مانع ساخت و سازهای غیرمجاز شوند و ادارات خدمات رسان، مراجع قضائی و بنگاه‌های املاک نیز باید در این زمینه همراهی‌های لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون منع فروش و واگذاری اراضی غیر مسکونی، بنگاه‌های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه برای املاک خارج از طرح تفضیلی شهر را ندارند و از طرفی تفکیک اراضی توسط مالکین و دلالان خلاف است و شهروندان قبل از خرید زمین در حاشیه شهر بهتر است که موقعیت و شرایط آن را از شهرداری استعلام نماند تا گرفتار نشوند.

رئیس شورای شهر تربت حیدریه افزود: تصمیمات مقطعی و وضع قوانین مختلف موجب آن می‌شود تا برای مدتی ساخت و سازهای غیر مجاز متوقف شود، اما دلالان و زمین خواران با روابط غیر قانونی راه‌های دور زدن قوانین را پیدا می‌کنند و با سو استفاده از شرایط اقتصادی شهروندان و مدیریت شهری را دچار چالش می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: گشت‌های اجراییات ساختمانی باید بیشتر شوند و شخصی مطلع و متخصص همراه این گشت‌ها باید حضور داشته باشد تا پروانه‌های ساختمانی را با موقعیت ملک در حال ساخت مطابقت دهد.

وقفی گفت: متأسفانه وضعیت این شهر طی دو دهه اخیر از نظر ساخت و ساز در حاشیه شهر بدتر شده است به طوری که تربت حیدریه سومین شهر استان به لحاظ حاشیه نشینی است، از این رو باید نقشه طرح جامع و تفضیلی شهر در اختیار بنگاه‌ها و شهروندان قرار داشته باشد تا شاید کمی روند این ساخت و سازها کند شود.