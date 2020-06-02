احیای ۲ رشته منسوخ شده صنایع دستی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان، امیرارجمند گفت: تنور سنتی بخشی ازهنرسفالگری است که در نوع خود بی نظیراست و احیاء، گسترش، تجهیزات، ایجاد فضای آموزشی و حمایت ازهنرمندان و هنرهای دستی می تواند کمک شایانی برای زنده نگه داشتن این هنر در شهرستان ایجرود این استان باشد که در این زمینه میراث فرهنگی زنجان هم به کمک فعالان این هنر-صنعت می آید.

وی ادامه داد: تنورسازی و سفالگری زنان روستای گلابر زنجان همچون دارایی ارزشمند نسل به نسل منتقل شده است و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان هنرمندان تنورسازی ایجرود را درساخت کارگاه یاری می کند و به متقاضیان تسهیلات پرداخت خواهد کرد. ارائه تسهیلات یکی از برنامه‌هایی است که در معاونت صنایع‌دستی در قالب کمک به‌منظور توسعه کسب‌وکارها، فرصت سازی، ایجاد انعطاف بیشتر در محیط‌های بازرگانی، تجاری و تسهیلگری برای فعالان و کمک به ذی‌نفعان در نظر گرفته می‌شود.

ارجمند افزود: تنورسازی سال هاست در این روستا تنها مختص بانوان میانسال و مسن شده است وادامه این کار برای جوانان و دختران روستایی نیازمند حمایت و در نظر گرفتن تشویق‌هایی از جمله بیمه شدن افراد فعال، ایجاد کارگاه، ایجاد زمینه های فروش بیشتر و… در این عرصه است. در حال حاضر نیز کلاس‎های مورد نظر برای آموزش این رشته‎ در شهرستان ایجرود دایر می شود.»