آپارتاید؛ خط بطلان بر حقوق بشر آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع جهانی صلح اسلامی، آپارتاید یک موضوع ریشه‌دار در آمریکا است که سابقه آن حتی به پیش از تاسیس ایالات متحده آمریکا و زمانی که مهاجران و نسل‌کشی بومیان قاره آمریکا را آغاز کردند، بازمی‌گردد. فرهنگ تبعیض نژادی در میان بخش بزرگی از ساکنان آمریکا نهادینه شده است، هر چند در دهه‌های اخیر این فرهنگ دچار تغییراتی شده و وضعیت اقلیت‌های نژادی در آمریکا بهبود یافته است، اما فرهنگ تبعیض‌گرا و برتری‌پنداری نژادی همچنان در آمریکا جریان دارد.

علیرغم دستاوردهای جنبش حقوق مدنی در دهه ۱۹۶۰ و دو دوره ریاست جمهوری یک فرد آفریقایی آمریکایی، نابرابری نژادی قابل توجهی در سراسر کشور آمریکا وجود دارد. آمریکایی- آفریقایی‌ها نماینده زیادی در دولت ندارند به ویژه در دولت فعلی و سنا تحت کنترل جمهوری خواهان می‌باشد و ثروت در ایالات متحده آمریکا به طور نامتناسب از سفید پوستان، به ویژه مردان سفید پوست حمایت می‌کند. بنابراین، بستر نارضایتی حتی عصبانیت از نابرابری نژادی در این کشور به وفور وجود دارد.

قتل شهروند سیاه‌پوست توسط پلیس در آمریکا نقض آشکار حقوق بشر است و در تناقض با قواعد بنیادین، عام الشمول و آمره بین‌المللی است و برای دولت آمریکا در عرصه بین‌المللی مسئولیت‌آور است همچنین بنیاد تبعیض نژادی همچنان در فرهنگ بخش بزرگی از جامعه آمریکایی وجود دارد. حل این مساله بنیادین، به سادگی برای جامعه آمریکا امکان‌پذیر نیست، نه انتخاب یک فرد سیاهپوست به عنوان رییس‌جمهور و نه تغییر دادن ترامپ نمی‌تواند باعث حل فوری این مساله شود، بلکه نیاز به یک تحول عمیق فرهنگی چند نسلی در آمریکا وجود دارد تا رویکرد تبعیض نژادی در این کشور حل و فصل شود.

در مورد سیاست های نژاد پرستانه در آمریکا اشاره به این نکته داشت که ترامپ از بدو ورود به کاخ سفید سیاست‌های سختگیرانه‌ای در قبال مهاجران و پناهجویان اتخاذ کرده و اظهارات عجیب وی درباره مهاجران از همان ابتدا روحیات نژادپرستانه وی را هویدا کرد. وی دستور اجرایی عجیب ممنوعیت ورود اتباع چند کشور آفریقایی و آسیایی به خاک آمریکا را امضا و سپس از ورود مهاجران و پناهجویان از آمریکای مرکزی جلوگیری کرد و همه آنها را به کمپ‌های مرزی فرستاد. کودکان را از پدر و مادرهایشان جدا و بسیاری از پناهجویان را به کشورهای مبدأ دیپورت کرد. جداسازی کودکان از والدین صحنه‌های بسیار تلخی را در این زمینه به وجود آورد و مورد اعتراض شدید نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی نیز قرار گرفت.

ادعا و منطق حقوق بشر آمریکایی امروز بیش از هر زمان دیگری مضحک تر شده تا جایی که حتی اجازه نفس کشیدن به شهروندان رنگین پوست خود را نمی‌دهد و مردمی که به این موضوع اعتراض دارند را به کشتن و سرکوب تهدید می‌کند. مواضع نژادپرستانه شدید ترامپ باعث تشدید روحیات افراطی‌گری در جامعه آمریکا شده است. مواضع حمایتی ترامپ از نژادپرست‌ها و افراط‌گرایان باعث جسور شدن آمریکایی‌های سفیدپوست و افزایش تجاوز آنها به حقوق سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان شده است. این بار نظاره گر مرگ جورج فلوید یادآور حادثه مشابه دیگری در سال ۲۰۱۴ است. در آن زمان پلیس نیویورک جوان سیاه پوست دیگری با نام اریک گارنر را در حین دستگیری خفه کرد که این تراژدی تکراری و غمبار سیاه پوستان آمریکایی است. تبعیض علیه سیاهپوستان، نابرابری اقتصادی، اجتماعی و عدم تناسب در دریافت خدمات درمانی برای سیاهپوستان در تاریخ این کشور بسیار طولانی می باشد و جهان شاهد این نقض فاحش در آمریکا می باشد.

باید بر این نکته اذعان داشت که قتل شهروند سیاه‌پوست توسط پلیس در آمریکا نقض آشکار حقوق بشر است و در تناقض با قواعد بنیادین، عام الشمول و آمره بین‌المللی است و برای دولت آمریکا در عرصه بین‌المللی مسئولیت‌آور است. این نگاه نژاد پرستانه نه تنها برای تمامی شهروندان آمریکایی تهدید جدی است بلکه برای تمامی مردم دنیا یک تهدید بین المللی محسوب می شود و بر همین اساس باید تمامی نهادها و سازمان های حقوق بشری در جهان نسبت به این رخداد نگاه جدی تر، موثر و عمل گرایانه داشته باشند.