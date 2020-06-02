به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عیسی زاده در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، با اشاره به شکل گیری مجلس یازدهم، گفت: امروز در نخستین روزهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مفتخرم در محضر مجلس ولایی، انقلابی و جهادی ملت ایران نطقم را آغاز کنم.

وی افزود: عزت، کرامت، اقتدار و انسانیت و احیای اسلام مدیون عظمت نهضت عظیم امام خمینی(ه) است و رحلت غمناک بنیانگذار جمهوری اسلامی را به تمامی آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کنم و برای نایب بر حق ایشان امام خامنه‌ای که همیشه محبوب بوده و محبوب خواهد ماند، آرزوی توفیق دارم.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس تاکید کرد: برای سال آینده همین ساعت و تاریخ ما باید کارنامه داشته باشیم و به امام عزیز و شهیدان بگوییم چه کار کرده‌ایم و دیگران را متهم نکنیم و بگوییم خودمان چه کار کرده‌ایم.

عیسی زاده ضمن تشکر از مردم حوزه انتخابیه خود،گفت: ای دوستان نماینده، دیار من هنوز بوی بهشت می‌دهد و باب شهادت بسته نشده است و مردان و زنان حوزه انتخابیه من ۴۰ سال است در مقابل دشمنان مقاومت کرده‌اند و عزیزان خود را تقدیم کرده‌اند اما به دلیل نامناسب بودن وضع معیشت مردم، من از آن‌ها شرمنده هستم.

وی اظهار داشت: جوانان شهر من به علت بیکاری در کنج خانه مانند شمع در مقابل چشمان پدر و مادر خود می‌سوزند، ما یک خانواده ۸۰ میلیونی هستیم که به دلیل وحشی‌گری از خارج کشور به لحاظ اقتصادی و فرهنگی، تحت فشار هستیم.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس با طرح این پرسش که آیا برای کم کردن فشار از مردم نباید حرکت کرد؟، تاکید کرد: مردم انقلابی از مجلس انقلابی انتظار دارند، ۱۵ میلیون جوان دم‌بخت در کشور وجود دارد که به دلیل عدم دارا بودن شغل و مسکن، نمی‌توانند ازدواج کنند، ۷ میلیون جوان بیکار داریم که هر روز به آمار آن اضافه می‌شود و ۴ میلیون زن سرپرست خانوار داریم که بدون شغل و درآمد باید هزینه پرورش فرزندان خود را تقبل کنند، ای نمایندگان اگر غیرت دارید، در این زمینه اقدامی کنید.

عیسی زاده اضافه کرد: ما از بوسنی و هرزگوین خبری را شنیدیم و همه غیرتی شدیم و می‌خواستیم خودکشی کنیم اما در کشور ما ۴ میلیون زن سرپرست خانواده است و نباید به آن ها بی توجه باشیم.

وی اظهار داشت: ای نمایندگان آیا بی پولی را تجربه کرده‌اید؟ می‌دانید تیمسار بازنشسته و فرهنگی بازنشسته این کشور، یک میلیون هفتصد هزار حقوق می‌گیرند و با وجود بیماری‌ها نمی توانند چرخ زندگی خود را بچرخانند؟ تا کی می‌خواهیم بگوییم و عملی نکنیم؟ در حالی‌که می‌توانستیم عمل کنیم اما اقدامی نکردیم و امیدواریم که سال آینده بتوانیم به امام، شهیدان، حاج‌قاسم سلیمانی ، شهید باکری و شهید شوشتری بیلان کاری بدهیم.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس بیان کرد: ما نمایندگان ۴۵ روز مانده به انتخابات در به در، به خانه‌های مردم می‌رویم ولی الان مردم را فراموش کرده‌ایم که همین مردم که ولی نعمت ما هستند. مردم ۴۰ سال است که فرزندان عزیز خود را تقدیم کرده‌اند تا مملکت را نگهدارند، اما آن‌ها را فراموش کرده‌ایم.

عیسی زاده افزود: با تاسیس مراکز کار و دانش، فنی و حرفه ای، علمی کاربردی و داشنگاه های فنی قرار شد بیکاری در مملکت رفع شود اما همین‌ها برای ما موجب مشکلاتی شده است، زیرا ۱۴ میلیون دانش‌آموز داریم با یک میلیون فرهنگی که نمی‌توانند این تعداد دانش آموزان را اداره کنند، اگر سند فرهنگی را اجرائی می کردند اکنون روزی حلالی سر سفره‌شان بود و سفره‌شان خالی نبود.

وی گفت: همه تقصیرها را نباید سر تحریم‌ها بگذاریم و خودمان نیز در همین جایگاه مجلس می‌توانیم اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت کشور انجام دهیم.