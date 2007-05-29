میزان پذیرش فرزندخوانده در کرج افزایش یافت

معاون امور اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : سال گذشته 20 نوزاد از شیرخوارگاه های کرج و 40 نوزاد از استان های دیگر کشور به خانواده های کرجی تحویل داده شد .

ناصر زمانی افزود : در حال حاضر 60 خانواده در کرج متقاضی فرزند هستند که در صورت وجود کودک با شرایط متقاضی به آنها تحویل داده می شود.

وی در خصوص عدم واگذاری فرزندان شیرخوارگاه به خانواده ها خاطرنشان کرد : شرایط تحویل فرزند سخت نیست بلکه نوع تقاضا خانواده ها روند تحویل فرزندان را کند می کند .

زمانی یادآور شد : تنها فرزندانی که هیچ یک از اقوام آنها شناسایی نشده اند به خانواده های متقاضی سپرده می شوند و در صورت وجود یک فرد از خانواده کودک امکان تحویل به خانواده های متقاضی وجود ندارد .

وی عنوان داشت : بیشتر متقاضیان فرزند ، متمایل به پذیرش کودکان زیر 6 سال هستند به همین دلیل کودکان بالای 6 سال در مراکز بهزیستی باقی می مانند .

در کرج 90 نفر در چهار مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست نگهداری می شوند و 146 کودک نیز در خانواده های خود امداد بگیر بهزیستی هستند .