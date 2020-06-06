ثبت نام آزمون دانشنامه دندانپزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی گواهینامه/ دانشنامه رشته های تخصصی دندانپزشکی در سال ۹۹ روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۹۹ و آزمون شفاهی در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه ۲۲ تا ۲۴ مهرماه ۹۹ برگزار می شود.

داوطلبان واجد شرایط که دوره دستیاری را طبق مقررات به پایان رسانده اند می توانند از امروز شنبه ۱۷ خرداد تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۳ خرداد به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

داوطلبان همزمان ملزم به ثبت نام از طریق سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی به نشانی obligat.behdasht.gov.ir نیز هستند.

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی شامل تصویر اسکن شده از عکس ۳×۴ رنگی داوطلب، تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی است. مدارک لازم برای ثبت نام دانش آموختگان خارج از کشور شامل تصویر اسکن شده از عکس ۳×۴ رنگی داوطلب، تصویر اسکن شده از معرفی نامه مرکز خدمات آموزشی جهت شرکت در آزمون، تصویر اسکن شده از صفحات اول و دوم شناسنامه، تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی است.

هزینه شرکت در آزمون به شیوه اینترنتی پرداخت می شود و داوطلبان باید به لینک «پرداخت الکترونیک هزینه ثبت نام» مراجعه و هزینه شرکت در آزمون را بر اساس مبالغ مندرج در سایت با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب پرداخت و کد پرداخت را دریافت کنند.

هزینه ثبت نام برای افرادی که برای نخستین بار در آزمون گواهینامه/ دانشنامه رشته های تخصصی دندانپزشکی در سال ۹۹ شرکت می کنند یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) و برای افرادی که برای دومین بار در آزمون شرکت می کنند ۲ میلیون ریال (۲۰۰ هزار تومان) و برای افرادی که برای سومین بار یا بیشتر در آزمون شرکت می کنند ۴ میلیون ریال (۴۰۰ هزار تومان) است.