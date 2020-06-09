به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت‌وگوی علمی» رادیو گفت‌وگو با موضوع نشر دانشگاهی و با حضور زهره میر حسینی دانشیار دانشگاه علم اطلاعات دانشگاه آزاد به روی آنتن رفت.



میرحسینی با بیان اینکه معضل نگارش نشر دانشگاهی بیش از دو دهه است که خود را در محیط‌های علمی نشان می‌دهد، گفت: البته در سال‌های گذشته تلاش شده است تدوین کتب درسی دانشگاهی با روش علمی انجام شود و حتی در قسمت‌هایی که خلأ دانش وجود داشته در ارتباط با یک موضوع علمی به نویسندگان سفارش داده‌اند و یک آئین نامه و اصول نگارشی را در این حوزه برقرار کرده‌اند.



وی درباره فرآیند نگارش کتب درسی و علمی در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) بیان کرد: در تألیف کتب، دو یا سه داور کتاب‌ها را می‌بینند و نظر می‌دهند و به همین علت کتاب‌های سمت به نسبت سایر انتشارات علمی‌تر هستند.



دانشیار دانشگاه علم اطلاعات دانشگاه آزاد با اشاره به وجود سیستم‌های تألیف کتب تک کتابی اظهار کرد: این نوع تالیفات مانند دانشگاه پیام نور حتی نسخه‌های دیجیتال هم دارند اما متأسفانه خودشان اقدام به کتاب سازی می‌کنند.



وی افزود: در حال حاضر با بحرانی به نام کتاب سازی روبرو هستیم در حالی که در تمام دنیا کتاب چاپی کمتر استفاده شده و از کتاب‌های الکترونیک و از ابزارهایی مثل «کیندل» استفاده می‌شود.



میرحسینی با بیان اینکه در حال حاضر دانشجوها در خیلی از دانشگاه‌های کشورهای توسعه یافته، از کتابخانه‌های دانشگاهی لپ‌تاپ‌ها را اجاره می‌گیرند، اظهار کرد: این لپ‌تاپ‌ها هر روز فرمت می‌شوند و لپ تاپ جدید به آن‌ها داده می‌شود. دانشجویان به این وسیله مقالات دانشگاهی را از پایگاه‌های اطلاعاتی جست‌وجو می‌کنند و کتاب‌هایشان را از کتابخانه‌های مجازی و دیجیتال دانلود و مطالعه می‌کنند ولی ممکن است به خاطر قانون کپی رایت و قانون حق مؤلف، اجازه ذخیره سازی نداشته باشند.



دانشیار دانشگاه علم اطلاعات دانشگاه آزاد تاکید کرد: محققی سال‌ها زحمت می‌کشد و نتیجه زحمت‌هایش، کتاب می‌شود اما به راحتی از آن کپی شده و به این شکل حق آن شخص ضایع می‌شود. ناشران باید روی نرم افزارها سرمایه گذاری کنند زیرا انتشار آن‌ها به شکل کتاب بسیار سخت و گران شده است و بنابراین آینده نشر غبارآلود است. اگر برای این وضعیت فکری نشود، در آینده اساتید وقتشان را برای تألیف کتب نخواهند گذاشت.