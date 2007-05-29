تلاش هیات آمریکایی در مذاکرات برعدم رویارویی بود / مالکی خواستار ادامه مذاکرات ایران و آمریکا شد

کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با اشاره به حضور منوچهرمتکی وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه عصر کمیسیون امنیت ملی گفت: وزیر امور خارجه گزارش مختصری را از مذاکرات انجام شده در بغداد بین دولت ایران و آمریکا مطرح کرد.

وی افزود: درجریان این گفتگوها جمهوری اسلامی ایران نگاه خود را در متن بلندی با 12 پاراگراف، نسبت به مسائل مربوط به عراق و رویکرد آمریکا به این کشور از دوره صدام تا کنون را متذکر شد.

جلالی خاطر نشان کرد: آمریکا هم مواضع خود را در خصوص عراق مطرح کرده و آنان بیشتر بر روی منافع مشترک و نقاط مشترک ایران و آمریکا در بحث عراق متمرکز شده بودند.

وی ادامه داد: بنا به گزارش وزیر امور خارجه در خصوص مسائل امنیتی عراق هم در این گفتگوها هم مباحثی صورت گرفت.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: بنابر گزارش متکی، هر دو طرف در حمایت از دولت عراق نگاه مشترک داشتند و در خصوص بحث مبارزه با تروریسم هم در عراق نقطه نظرات مشترکی مطرح شد.

جلالی گفت: در ادامه نشست دیروز بغداد مالکی نخست وزیر عراق خواستار ادامه گفتگوهای طرفین شد که بنا شد هر دو هیات با دولت های خود مشورت کنند و پس از آن در خصوص ادامه انجام گفتگوها تصمیمات دولت های خود را اعلام کنند.