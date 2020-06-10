پروازهای فرودگاه همدان برقرار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرودگاه همدان، حمیدرضا صائمین گفت: با توجه به محدودیتهای انجام گرفته در شهرهای توریستی و اماکن مذهبی در ایام پایان سال گذشته پروازهای فرودگاه همدان نیز لغو شد.
وی از برقراری مجدد پروازهای فرودگاه همدان خبر داد و افزود: با توجه به دستورالعملهای صادره در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و انجام ضد عفونی، روزانه تمام ترمینالها و اماکن اداری مطابق با دستورالعملهای صادره از سوی ستاد ملی کرونا انجام میشود.
وی گفت: پرواز مستقیم همدان به کیش در روزهای چهارشنبه هر هفته و پرواز همدان به مشهد در روزهای جمعه از هفته آینده برقرار خواهد شد.
وی افزود؛ این پروازها به صورت سیستمی بوده و تمامی سایتهای مجاز فروش بلیت اینترنتی و آژانسهای خدمات مسافرتی در خدمت مردم استان همدان و مسافران خواهند بود.
صائمین افزود؛ در صورت استقبال مسافران، افزایش پرواز در مسیرهای دیگر برنامه این فرودگاه خواهد بود.
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