پیکر ۲ جوان غرق شده در رودخانه های گیلان پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش غلامی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیدا شدن جسد جوان ۱۸ ساله لاهیجانی در «رودخانه حشمت رود» روستای کلاشم این شهرستان، اظهار کرد: این جوان ۱۸ خرداد برای شنا به این رودخانه مراجعه کرده و دچار حادثه شد.

وی با بیان اینکه به محض اطلاع از این حادثه توسط اهالی محلی امداد گران جمعیت هلال احمر از لاهیجان، لنگرود، آستانه اشرفیه و تیم واکنش سریع استان به همراه لجستیک قایق و تجهیزات لازم به محل وقوع حادثه اعزام شدند، افزود: بعد از سه روز جستجو جسد این جوان ۱۸ ساله سه شنبه در رودخانه حشمت رود، محور کلاشم-نوشر شهرستان لاهیجان پیدا و توسط تیم‌های امدادی هلال احمر رشت پیدا و تحویل نیروی انتظامی شد...

غلامی همچنین با اشاره به پیدا شدن پیکر جوان ۲۵ ساله در رودخانه سپیدرود شهرستان رودبار، گفت: بامداد سه شنبه خبر رؤیت جسد در رودخانه، توسط افراد محلی به مرکز کنترل عملیات جمعیت هلال احمر گیلان اعلام شد.

وی به اعزام تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر اشاره و اظهار کرد: پس از دریافت خبر حادثه بلافاصله ۲ تیم عملیاتی از جمعیت هلال احمر شهرستان رودبار به محل حادثه اعزام و پیکر جوان ۲۵ ساله از آب بیرون کشیده و تحویل نیروی انتظامی شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان با تاکید بر عدم شنا در رودخانه‌های استان، خاطرنشان کرد: همه ساله با شروع فصل گرما برخی از شهروندان گیلانی و مسافران به ویژه جوانان بدون توجه به علائم هشدار دهنده، مبادرت به شنا در رودخانه‌ها می‌کنند که متأسفانه این عمل موجب بروز خسارات جانی جبران ناپذیری می‌شود.

غلامی تأکید کرد: شهروندان گیلانی و مسافران به علائم هشدار دهنده توجه کرده و به تذکرات صادر شده اهتمام کافی داشته باشند تا شاهد حوادث تلخ و جبران ناپذیر حاصل از عدم رعایت نکات مطرح شده، در هیچیک از نقاط استان گیلان نباشیم و حتی المقدور جهت شنا از طرح‌های سالم سازی دریا استفاده کنند.