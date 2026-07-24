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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

دستجردی: نماز جمعه ظرفیتی بی‌بدیل برای بصیرت و تعالی جامعه است

دستجردی: نماز جمعه ظرفیتی بی‌بدیل برای بصیرت و تعالی جامعه است

خلیل‌آباد- امام جمعه خلیل‌آباد با تأکید بر بی‌اثر بودن تبلیغات دشمن، نماز جمعه را ظرفیتی بی‌بدیل برای ارتقای معرفت دینی و بصیرت جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علی دستجردی با گرامیداشت پنجم مردادماه، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه در تهران اظهار کرد: نماز جمعه نه تنها یک فریضه عبادی، بلکه «قرارگاهی فرهنگی» و محل حضور تمامی اقشار اهل دل است.

امام جمعه خلیل آباد افزود: نماز جمعه ظرفیتی بی‌بدیل برای بهره‌مندی از آثار معنوی و بصیرتی است که می‌طلبد همگان با تمسک بیش از پیش به این جایگاه عبادی-سیاسی، از برکات آن برای تعالی فردی و اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی با تحلیل وضعیت سیاسی، بیان کرد: دشمنان با وجود تمامی تلاش‌ها، امروز با ناامیدی و یأس روبه‌رو هستند و تبلیغات آن‌ها در برابر اراده و ایستادگی ملت ایران، کاملاً بی‌اثر شده است.

دستجردی به موضوع بزرگ اربعین و پیوند معنوی زائران با کربلای معلی اشاره کرد و با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان خلیل‌آباد در این ایام، بر اهمیت حضور و نقش موکب‌های این شهرستان در مسیر پیاده‌روی زائران ونیز کمک خیرین به این امر تأکید کرد.

کد مطلب 6897698

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