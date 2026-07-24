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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

امام جمعه موقت نسیم‌شهر: رسیدگی به معیشت مردم باید در اولویت باشد

امام جمعه موقت نسیم‌شهر: رسیدگی به معیشت مردم باید در اولویت باشد

بهارستان- امام جمعه موقت نسیم‌شهر با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، گفت: رسیدگی به معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، مهار تورم و حل مشکلات اقتصادی باید بیش از گذشته در اولویت دولت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجواد موسوی میدانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نسیم‌شهر، با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، بر اهمیت انجام اعمال نیک و توجه به ارزش‌های معنوی تأکید کرد.

وی که امام جمعه موقت نسیم‌شهر است، با اشاره به فرازی از حکمت ۱۳۲ نهج‌البلاغه، اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) با یادآوری ناپایداری دنیا، انسان را به توجه بیشتر به اعمال صالح فرا می‌خواند، چرا که آنچه برای انسان ماندگار خواهد بود، اعمال خیر و نیکی‌هایی است که برای آخرت ذخیره می‌شود.

موسوی میدانی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: این پیام در شرایط حساس کنونی فصل‌الخطاب همه مسئولان است و بر حمایت از عملکرد قوای سه‌گانه و ضرورت هماهنگی و همکاری میان آنها برای اداره بهتر کشور تأکید دارد.

امام جمعه موقت نسیم‌شهر تصریح کرد: این تأکید، حامل پیام روشنی برای مسئولان است و نشان می‌دهد رسیدگی به معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، مهار تورم و حل مشکلات اقتصادی باید بیش از گذشته در اولویت دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6897690

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