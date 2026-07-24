به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجواد موسوی میدانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نسیم‌شهر، با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، بر اهمیت انجام اعمال نیک و توجه به ارزش‌های معنوی تأکید کرد.

وی که امام جمعه موقت نسیم‌شهر است، با اشاره به فرازی از حکمت ۱۳۲ نهج‌البلاغه، اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) با یادآوری ناپایداری دنیا، انسان را به توجه بیشتر به اعمال صالح فرا می‌خواند، چرا که آنچه برای انسان ماندگار خواهد بود، اعمال خیر و نیکی‌هایی است که برای آخرت ذخیره می‌شود.

موسوی میدانی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: این پیام در شرایط حساس کنونی فصل‌الخطاب همه مسئولان است و بر حمایت از عملکرد قوای سه‌گانه و ضرورت هماهنگی و همکاری میان آنها برای اداره بهتر کشور تأکید دارد.

امام جمعه موقت نسیم‌شهر تصریح کرد: این تأکید، حامل پیام روشنی برای مسئولان است و نشان می‌دهد رسیدگی به معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، مهار تورم و حل مشکلات اقتصادی باید بیش از گذشته در اولویت دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد.