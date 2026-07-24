همکاری کشورهای منطقه با استکبار، خیانت به اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر صانعی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان اشکذر ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، تحولات اخیر منطقه و عملیات نظامی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل قرار داد و بر ضرورت حفظ وحدت ملی، هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی و حمایت قاطع از نیروهای مسلح تأکید کرد.

امام جمعه اشکذر با اشاره به تحولات میدانی اظهار داشت: شرایط کنونی یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر است و واقعیت‌های میدان نشان می‌دهد که موازنه عملیاتی به سود جمهوری اسلامی ایران در حال تغییر است.

وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از موشک‌های شلیک‌شده با دقت بالا به اهداف اصابت کرده است، افزود: این مسئله نشان‌دهنده تضعیف سامانه‌های دفاعی دشمن و ناکامی آنان در تحقق اهداف اولیه جنگ است. دشمن تصور می‌کرد با آغاز عملیات می‌تواند اراده ملت ایران را در هم بشکند، اما با مقاومت مردم و توان نیروهای مسلح، با شکست‌های پیاپی روبه‌رو شد.

حجت‌الاسلام صانعی راهبردهای دشمن را در سه محور «حمله نظامی»، «جنگ روانی و اقتصادی» و «نفوذ» تبیین کرد و گفت: دشمن در کنار حملات نظامی، با استفاده از رسانه‌های معاند، عملیات روانی و فشارهای اقتصادی به دنبال ایجاد فاصله میان ملت و نظام است، اما خون شهدای مقاومت موجب تقویت وحدت و بیداری ملت شده و این توطئه‌ها نیز شکست خواهد خورد.

وی نسبت به پروژه نفوذ هشدار داد و تصریح کرد: دشمن همزمان با تحرکات نظامی، برای فعال‌سازی گروهک‌های ضدانقلاب در برخی مرزها تلاش می‌کند تا ناامنی داخلی ایجاد کند، اما با هوشیاری مردم و اقتدار نیروهای مسلح، این نقشه‌ها ناکام خواهد ماند.

همکاری برخی کشورهای منطقه با استکبار، خیانت به اسلام است

خطیب جمعه اشکذر با انتقاد از عملکرد برخی دولت‌های منطقه خاطرنشان کرد: همکاری برخی کشورها با آمریکا و رژیم صهیونیستی و تأمین امکانات برای دشمن، خیانتی آشکار به جهان اسلام است و ملت‌های مسلمان این اقدامات را فراموش نخواهند کرد.

وی با اشاره به تحرکات نظامی در مرزهای شرقی، شمال‌غربی و برخی کشورهای همسایه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تمامی تحرکات دشمن را با دقت رصد می‌کند و نیروهای مسلح با آمادگی کامل، پاسخ هرگونه تهدید را خواهند داد.

دشمن تنها زبان قدرت را می‌فهمد

حجت‌الاسلام صانعی با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره بدون رعایت حقوق ملت، گفت: ملت ایران بدعهدی‌های آمریکا را فراموش نکرده و تجربه نشان داده که دشمن به هیچ تعهدی پایبند نیست و تنها زبان قدرت را می‌فهمد.

وی با اشاره به شهادت فرماندهان جبهه مقاومت، این ضایعه را خسارتی بزرگ دانست و از مسئولان خواست با دفاع مقتدرانه از حقوق ملت، پاسخ قاطعی به تجاوزات دشمن داده و مطالبات عمومی در برخورد با عاملان این جنایات را پیگیری کنند.

امام جمعه اشکذر در پایان ضمن ابراز امیدواری برای نصرت الهی و پیروزی جبهه حق بر باطل، اقتدار دفاعی کشور را نتیجه سال‌ها مجاهدت، خودباوری و اتکا به توان داخلی دانست.