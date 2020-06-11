محموله لوازم خانگی قاچاق درملایر کشف شد/دستگیری سارقان موتورسیکلت

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان همدان از کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان ملایر خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح اظهار کرد: مأموران مبارزه با جرایم اقتصادی شهرستان ملایر در ایست و بازرسی حرم آباد این شهرستان حین کنترل محورهای ورودی به شهرستان به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو ۸ دستگاه لوازم خانگی شامل یخچال، ماشین ظرف شویی و لباسشویی قاچاق و فاقد مجوز کشف و ۲ متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه ارزش کالاهای کشف شده بر اساس نظر کارشناسان، یک میلیارد ریال برآورد شده است، اضافه کرد: برخورد قانونی و قاطعانه با هر گونه قاچاق به منظور رونق تولیدات داخلی با جدیت تمام در دستور کار پلیس قرار دارد.

کشف ۸ فقره سرقت در نهاوند

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از اجرای طرح عملیاتی کنترل صنوف و مقابله با خریداران اموال مسروقه توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان و کشف ۸ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ احمد ساکی گفت: طرح عملیاتی کنترل صنوف و مقابله با خریداران اموال مسروقه توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان نهاوند اجرا و اقدامات گسترده‌ای پیرامون در این خصوص صورت گرفت.

وی افزود: با توجه با اقدامات انجام شده و استفاده از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی در نهایت یک دستگاه وانت پیکان را که طبق اخبار به دست آمده در سطح شهرستان نهاوند اقدام به خرید سیم‌های هوایی، سیم مخابراتی، آهن الات مسروقه و پل‌های آهنی ماشین رو می‌کرد متوقف و راننده را برای بررسی به پلیس آگاهی منتقل کردند.

سرهنگ ساکی بیان کرد: در بررسی به عمل آمده از جاساز این خودرو، آهن الات و پل‌های آهنی ماشین روی جدول، مقادیری سیم هوایی حدود (۸ کیلوگرم) و مقادیری سیم مخابراتی کشف شد.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های فنی و تخصصی اظهار داشت این اموال مسروقه را از فردی خریداری کرده که با راهنمایی وی این فرد نیز دستگیر و پس از انتقال به مقر انتظامی به بزه انتسابی با همدستی ۲ نفر دیگر اعتراف کرد که اقدامات لازم برای دستگیری آنان در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ ساکی تصریح کرد: نمایندگان حقوقی ادارات مخابرات و اداره برق در پلیس آگاهی حاضر و اموال خود را شناسایی کردند که با تلاش‌های صورت گرفته، ۸ فقره کشف شد و متهمان با تشکیل به مرجع قضائی معرفی شدند.

کشف ۲۰۰ ثوب البسه قاچاق در رزن

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از کشف ۲۰۰ ثوب البسه قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و عرضه البسه قاچاق در یک واحد صنفی در شهرستان رزن، بررسی موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از اطلاع از صحت موضوع در بازرسی از این واحد صنفی، ۲۰۰ ثوب البسه خارجی قاچاق کشف و یک متهم در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن گفت: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه، ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

دستگیری سارقان موتورسیکلت در همدان

فرمانده انتظامی شهرستان همدان از شناسایی و دستگیری ۲ سارق موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جمشید باقری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتور سیکلت در همدان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، ۲ سارق را در این خصوص شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ باقری بیان کرد: متهمان در بازجویی‌های فنی و تخصصی به ۲ فقره سرقت موتور سیکلت در همدان اعتراف کردند و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز از آنان کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در فامنین

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از دستگیری ۸ سارق در نتیجه اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی حسن حیدری گفت: در ۴۸ ساعت گذشته در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی مردم، با حضور حداکثری مأموران انتظامی شهرستان و یگان‌های انتظامی، طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح شهرستان فامنین اجرا شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح، ۸ سارق از جمله سارق موتورسیکلت، اماکن دولتی و منزل دستگیر و ۵ فقره سرقت از جمله سرقت منزل، اماکن دولتی و موتورسیکلت نیز کشف شد.

سرهنگ حیدری در ادامه گفت: در این مأموریت، ۲ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و مقادیری مواد مخدر کشف و ۱۶ دستگاه انواع وسایل نقلیه متخلف نیز توقیف شدند.

وی تاکید کرد: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با هدف نا امن کردن محیط برای مجرمان در طول سال به قوت خود باقی است و اجرایی خواهد شد.