۴ میلیارد ریال پوشاک خارجی غیرمجاز در محور جوکار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی با اشاره به کشف بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ ثوب البسه قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال در محور جوکار اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی جوکار در جریان طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک سواری ساینا مظنون شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده از این خودرو، تعداد ۳۵۲۴ ثوب البسه خارجی فاقد مجوز گمرکی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر خاطرنشان کرد: ارزش محموله توقیفی توسط کارشناسان چهار میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شده است.

سرهنگ ساکی تصریح کرد: برخورد قاطع پلیس با ورود کالای قاچاق و حمایت از تولید داخلی با جدیت در دستور کار قرار دارد و نظارت‌ها در محورهای ارتباطی شهرستان ادامه خواهد یافت.