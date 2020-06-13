روحانیون خط مقدم مبارزه با کرونا/فعالیت ۱۸۳ روحانی در مناطق مختلف

حجت‌الاسلام احمد رضایی در گفت و گو با مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با کرونا بیان کرد: ۲۲۳ تشکل دینی در قالب گروه‌های جهادی در راستای ضدعفونی معابر و اماکن عمومی، تهیه و توزیع بسته‌های بهداشتی و معیشتی به‌صورت مستقیم فعالیت داشته‌اند.

وی ادامه داد: ۱۸۳ روحانی هم در قالب گروه‌های جهادی اقداماتی اعم از ضدعفونی، تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی انجام می‌دهند.

حجت‌الاسلام رضایی میزان کمک نقدی تشکل‌های دینی به آسیب‌دیدگان از کرونا را ۹۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: تهیه و توزیع ۲۹ هزار و ۶۳۹ سبد غذایی به ارزش ۸۸ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال از دیگر اقدامات انجام شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: ۵۹ هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم به ارزش پنج میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال بین نیازمندان توزیع شده است.

وی با اشاره به ضربه اقتصادی وارد شده به بسیاری از خانواده بیان کرد: یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال اجاره بها به مستاجرین تشکل‌های دینی مذهبی بخشیده شده است.

راه اندازی ۵ کارگاه تولید ماسک توسط تشکل‌های دینی

حجت‌الاسلام رضایی با بیان اینکه در راستای تولید ماسک، پنج تشکل به کارگاه تبدیل شده است، گفت: در این کارگاه‌ها روزانه بیش از چهار هزار ماسک تولید می‌شود.

وی تولید روزانه هزار ماسک در منزل، تولید روزانه هزار جفت دستکش در منزل و تهیه محلول ضدعفونی کننده را از دیگر اقدامات انجام شده توسط تشکل‌های دینی مذهبی دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: ۱۰ نفر از مبلغین و روحانیون مستقر در زمینه تشییع و تدفین و غسل اموات کرونایی فعالیت داشته‌اند.

وی اظهار کرد: همچنین چهار پایگاه فرهنگی اجتماعی در مناطق محروم و آسیب‌پذیر، ۱۲ امام محله در مناطق و محله‌های منتخب و محل تبلیغ و ۱۳۰ نفر از مبلغان و بانوان فرهیخته در زمینه مبارزه با کرونا فعالیت داشته‌اند.

حجت‌الاسلام رضایی بیان کرد: ۶۵ مرکز قرآنی هم در قالب گروه‌های جهادی و تهیه و دوخت ماسک فعالیت داشتند.