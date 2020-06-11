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۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵

شهردار تبریز:

خانه تاریخی ستارخان تا پایان سال ساماندهی و توسعه می‌یابد

خانه تاریخی ستارخان تا پایان سال ساماندهی و توسعه می‌یابد

تبریز- شهردار تبریز از ساماندهی و توسعه خانه ستارخان با تملک املاک اطراف این خانه مهم تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج شهین‌باهر در بازدید از خانه ستارخان و رسیدگی به مشکلات اهالی ساکن در این محله، اظهار داشت: تلاش داریم کار ساماندهی فضای باز و ایجاد فضای سبز محدوده این خانه تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

او با بیان اینکه توسعه این مجموعه برابر طرح موجود لازم الاجرا است، افزود: املاکی به منظور توسعه خانه ستارخان باید تملک می‌شد که همچنان این موضوع بلاتکلیف مانده است. طی بازدید امروز مقرر شد ساماندهی اطراف این مجموعه و تملک املاکی که برای توسعه این مجموعه مورد نیاز است، انجام شود.

شهین‌باهر با بیان اینکه خانه ستارخان می‌تواند محلی برای مراجعه گردشگران داخلی و خارجی و نمایانگر تاریخ تبریز باشد، گفت: باید بین شهرداری تبریز با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هماهنگی صورت گرفته و توافقاتی در خصوص مدیریت این خانه اتخاذ شد.

شهردار تبریز خاطرنشان کرد: خانه ستارخان و سردار ملی به نوعی شناسنامه و هویت تبریز بوده و بر همین اساس ضروری است این خانه به جاذبه گردشگری و هویت تاریخی تبریز تبدیل شود.

کد مطلب 4946975

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