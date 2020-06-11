سرگذشت فلسفه غرب منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هرکسی که مختصر آشنایی با فلسفه و تاریخ فلسفه داشته باشد، نام‌های بزرگی از میان فیلسوفان و اندیشه‌های آن‌ها به گوشش خورده است. شاید علی‌رغم جذابیتی که این نام‌ها و اندیشه‌ها برایش داشته است، گاهی حس کرده نمی‌تواند راهی به فهم آن‌ها بیابد. شاید بارها از خود پرسیده مگر می‌شود از پس دشواریِ این اندیشه‌ها، راهی به فهم آن‌ها برد؟ شاید می‌خواسته بداند از قِبَل اندیشه‌های متفکرانی چون افلاطون، ارسطو، هیوم، کانت هگل، نیچه و … چگونه می‌تواند پاسخی برای پرسش‌های بنیادین خود بیابد؟ شاید بارها در پی یافتن کاربرد این اندیشه‌ها برای زندگی امروز خود برآمده است؛ و چه‌بسا بارها نیز از یافتن پاسخی روشن، همه‌فهم و امروزین برای پرسش‌های معاصر خود مأیوس شده است.

آلن دوباتن و همکارانش در سایت «مدرسه زندگی» به‌خوبی متوجه شده‌اند که برای یافتن پاسخ چنین پرسش‌هایی از دل تاریخ فلسفه ناگزیر از گزینش‌اند؛ گزینش به‌عنوان بخشی گریزناپذیر از زیستن در جهانی مملو از اطلاعات. گزینشی که بتواند بگوید کدام اندیشه‌های فلسفی می‌توانند در حل اساسی‌ترین مشکلات اینجا و اکنون یاریگر انسان معاصر باشند؛ چراکه از نگاه آن‌ها در مدرسه‌ی زندگی، متفکر بزرگ کسی است که اندیشه‌هایش برای مفید واقع شدن در زندگی امروز، بیشترین اقبال را دارد.

آن‌ها در این کتاب برخی اندیشه‌های مهمِ تعدادی از متفکران تاریخ فلسفه را بازیابی کرده‌اند و تلاششان این بوده که این اندیشه‌ها را به زبانی ساده و جذاب به شمار بیشتری از افراد معرفی کنند و جنبه‌هایی کاربردی‌تر از فلسفه و تفکر فلسفی را که با دغدغه‌های شخصیِ انسان معاصر پیوند دارد، در اختیار مخاطب قرار دهند.

آن‌ها در باب این تلاش می‌گویند: «ما تاریخ را کاویده‌ایم تا اندیشه‌هایی را که خیال می‌کنیم بیشترین ارتباط را با زمان حاضر دارند به شما عرضه کنیم. اگر در روزها و سال‌های آینده ببینید در رویارویی با تنگناها و رنج‌های متعدد زندگیِ روزمره به سراغ این اندیشمندان می‌روید، پس ما در کارمان موفق شده‌ایم.»

نشست مجازی نقد و بررسی کتاب «سرگذشت فلسفه غرب» با حضور یاسر پوراسماعیل، بابک عباسی و میثم محمد امینی در روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.

این نشست به صورت مجازی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را از اینستاگرام این مرکز به نشانی Instagram/bookcityculturalcenter به‌صورت زنده پیگیری کنند.