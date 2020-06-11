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۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۰۶

کتاب «نقطه صفر مرزی» منتشر شد

کتاب «نقطه صفر مرزی» منتشر شد

خرم‌آباد- مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری لرستان از چاپ کتاب «نقطه صفر مرزی» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامان سپهوند امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار کتاب «نقطه صفر مرزی» در لرستان، گفت: این کتاب به خاطرات رزمنده «قباد اصل‌مرز» از رزمندگان لرستانی هشت سال جنگ تحمیلی می پرازد که به کوشش «محمدتقی عزیزیان» و توسط «سوره مهر» منتشر شده است.

وی، افزود: این کتاب در ۲۴۰ صفحه با تیراژ هزار و ۲۵۰ نسخه در قطع رقعی منتشر شد.

مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری لرستان با بیان اینکه سیر کتاب و خاطرات «قباد اصل مرز» چندین بخش را شامل می‌شود، تصریح کرد: بخش اول کتاب به خاطرات مبارزه مرحوم پدرشان «عباس اصل‌مرز» پرداخته که برهه‌ای از تاریخ پهلوی پدر و بخشی از تاریخ پهلوی پسر را در برمی‌گیرد.

سپهوند، خاطرات مربوط به حضور خود «قباد اصل‌مرز» در فعالیت‌های انقلابی (گرچه در سن و سال کودکی) را موضوع بخش دوم کتاب ذکر کرد و گفت: بخش سوم کتاب خاطرات دوران دفاع مقدس را در بردارد که نقش او را در کنار روایت تاریخ سرزمینش تبیین می‌کند.

وی، گفت: دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری تاکنون آثاری همچون «بلدچی»، «کهنه سرباز» و «روزهای روشن» را منتشر کرده است.

کد مطلب 4947352

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