کتاب «نقطه صفر مرزی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامان سپهوند امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار کتاب «نقطه صفر مرزی» در لرستان، گفت: این کتاب به خاطرات رزمنده «قباد اصل‌مرز» از رزمندگان لرستانی هشت سال جنگ تحمیلی می پرازد که به کوشش «محمدتقی عزیزیان» و توسط «سوره مهر» منتشر شده است.

وی، افزود: این کتاب در ۲۴۰ صفحه با تیراژ هزار و ۲۵۰ نسخه در قطع رقعی منتشر شد.

مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری لرستان با بیان اینکه سیر کتاب و خاطرات «قباد اصل مرز» چندین بخش را شامل می‌شود، تصریح کرد: بخش اول کتاب به خاطرات مبارزه مرحوم پدرشان «عباس اصل‌مرز» پرداخته که برهه‌ای از تاریخ پهلوی پدر و بخشی از تاریخ پهلوی پسر را در برمی‌گیرد.

سپهوند، خاطرات مربوط به حضور خود «قباد اصل‌مرز» در فعالیت‌های انقلابی (گرچه در سن و سال کودکی) را موضوع بخش دوم کتاب ذکر کرد و گفت: بخش سوم کتاب خاطرات دوران دفاع مقدس را در بردارد که نقش او را در کنار روایت تاریخ سرزمینش تبیین می‌کند.

وی، گفت: دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری تاکنون آثاری همچون «بلدچی»، «کهنه سرباز» و «روزهای روشن» را منتشر کرده است.