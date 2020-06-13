خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با آغاز فصل تابستان تب اسباب کشی‌های منازل و انتقال به خانه‌ای دیگر نیز داغ می‌شود؛ هرچند در سال جاری به علت شیوع کرونا ۲ ماه تمام قراردادها تمدید شده اما از ابتدای خرداد ماه دوباره این روند آغاز شده است.

از سوی دیگر افزایش ناگهانی بسیاری از اقلام مصرفی مردم باعث شده این تفکر به وجود بیاید که باید اجاره‌ها نیز رشد کند؛ عقیده‌ای که ابداً به مذاق مستاجرها خوش نمی‌آید اما چاره‌ای جز پذیرش این مسئله ندارند. آنها باید سال به سال سفره خود را کوچک‌تر کنند و مبلغ بالاتری را برای اجاره منزل بپردازند.

موضوع دیگر مربوط به این حوزه افزایش قیمت‌های زمین و مسکن است که بسیاری از زوج‌ها را با مشکلاتی رو به رو کرده است. قیمت‌های مسکن برای خرید روز به روز بالاتر می‌رود و قدرت خرید خانه کاهش می‌یابد.

برای بررسی برخی قیمت‌ها و مشکلات زوج‌های ساکن در بجنورد به چند بنگاه املاک سر زدیم. هرچند بنگاه داران سعی داشتند هر جور شده تخفیف‌هایی از صاحب خانه‌ها بگیرند اما باز هم قیمت‌ها با آنچه مستاجرها در نظر داشتند متفاوت بود.

با اسعدی که به همراه همسرش در بنگاه‌ها به دنبال خانه اجاره‌ای می‌گشت مواجه شدیم و از احوالش جویا شدیم. او که ۷ سال از زندگی مشترکش می‌گذشت از افزایش اجاره بها گلایه داشت و معتقد بود گرانی اجاره‌ها باعث شده به بخش‌های حاشیه شهر رجوع کند.

اسعدی ادامه داد: منزلی که سال گذشته در آن حضور داشتیم با افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره‌اش، باعث شد تصمیم به ترکش بگیریم اما پس از گذشت یک هفته از جستجوی خانه، قیمت مناسب‌تری پیدا نکرده‌ایم.

کف قیمت اجاره یک منزل

حبیب الله فرهادی که یک بنگاه دار است نیز در خصوص قیمت‌ها اظهار کرد: اجاره‌های منازل در بجنورد قیمت‌های مختلفی دارد و بسته به نوع ساخت منزل و محله، متفاوت است. اما در یک محله متوسط شهر خانه‌ای با اجاره کمتر از حدود ۶۰۰ هزار تومان و با رهن نزدیک ۱۰ میلیون تومان پیدا نخواهد شد. این اعداد را می‌توان کف قیمت برای اجاره یک واحد معمولی در سطح شهر دانست.

بازارگردی را ادامه می‌دادیم که در بنگاه دیگری زوجی را مشاهده کردیم. پس از خروج از بنگاه املاک جلویشان را گرفته و از شرایطشان پرسیدیم. این زوج نیز به دنبال منزلی برای اجاره می‌گشتند اما از افزایش ناگهانی قیمت مسکن گلایه داشتند.

افزایش قیمتی که خرید خانه را تعویق انداخت

سالاری بیان کرد: چند ماه گذشته پولی را برای خرید منزل پس‌انداز کرده بودیم و به دنبال وام برای تکمیل هزینه خرید خانه بودیم که ناگهان قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد رشد کرد و آب سردی بر وجودمان ریخته شد.

وی افزود: ما تصمیم داشتیم سال جاری به منزل خود برویم اما با افزایش قیمت‌ها این امر قطعاً دو یا سه سالی به تعویق افتاده است.

این شهروند بجنوردی تصریح کرد: قیمت‌ها به نسبت سه سال قبل سرسام‌آور گران شده است؛ اگر سه سال قبل می‌شد با ۱۰۰ میلیون تومان یک واحد آپارتمان خریداری کرد اکنون با بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نیز نمی‌توان همان خانه را خرید.

درد و دل این خانواده و سایر خانواده‌ها زیاد بود. با هرکدام که صحبت می‌کردیم افزایش قیمت‌ها را عذاب‌آور عنوان می‌کردند و سعی داشتند هرطور شده یک منزل با قیمت مناسب یا برای خود خریداری کنند و یا اجاره.

مشاورین املاک مقصر افزایش قیمت‌ها نیستند

جلیل محمدزاده، رئیس اتحادیه املاک بجنورد در گفتگو با مهر اظهار کرد: در کشور ما آن فاکتورهایی که باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و در دست دولت نیز است بررسی نمی‌شود و دولت از تمام آنها می‌گذرد و به مسئله‌ای می‌پردازد که شاید کمترین اثر را در افزایش قیمت دارد و آن مشاورین املاک هستند.

رئیس اتحادیه املاک بجنورد ادامه داد: زمین به عنوان فاکتوری که نزدیک به یک سوم قیمت مسکن را شامل می‌شود اکثراً در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با واگذاری زمین این هزینه را کاهش دهد اما هیچ گاه جز دولت هشتم و نهم این کار انجام نشد؛ بعد می‌گویند چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟

وی مصالح ساختمانی را دیگر عامل افزایش قیمت مسکن دانست و افزود: به عنوان نمونه تولید آهن دست اشخاص نیست و در اختیار دولت است؛ دولت باید روی روند رشد قیمت‌های مصالح ساختمانی اثر بگذارد و آن را کنترل کند تا قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد.

محمدزاده با اشاره به افزایش چند برابری قیمت مصالح ساختمان گفت: چطور باید توقع داشته باشیم قیمت مسکن افزوده نشود؟ اما عده‌ای توپ را به زمین مشاوران املاک می‌اندازند در حالی که این افراد حق ارزیابی و قیمت گذاری ندارند.

سیاست‌های غلطی که افزایش قیمت را در پی دارد

این مسئول تصریح کرد: شنیده شده شهرداری به دنبال افزایش ۳۰ درصدی پروانه‌های ساخت منازل است که اگر این اتفاق رخ دهد به افزایش قیمت‌ها دامن زده می‌شود.

رئیس اتحادیه املاک بجنورد با انتقاد از برخی اظهارات مسئولان در خصوص افزایش چند برابری اجاره‌ها در استان بیان کرد: مسئولی مصاحبه کرده که اجاره ۳۰۰ درصد رشد داشته اما نمی‌دانم او بر چه اساس چنین آماری ارائه داده در حالی که در بجنورد در قیاس با شش ماه گذشته اجاره بها رشد اندکی داشته است.

قیمت مسکن نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد کرده

وی افزود: البته بخشی از عدم افزایش اجاره به علت تمدید قراردادهای اجاره به مدت ۲ ماه است اما با توجه به افزایش قیمت خرید و فروش مسکن، پیش بینی می‌کنیم از تیرماه اجاره‌ها بالاتر رود.

محمدزاده در انتها گفت: قیمت‌های مسکن در خراسان شمالی در قیاس با خردادماه سال گذشته حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته که اکثر این تغییرات در حواشی شهر رقم خورده زیرا استنباط مردم این است که در مرکز شهر قیمت‌ها بالاست و شهروندان برای خرید خانه به حاشیه شهر بیشتر رجوع می‌کنند.