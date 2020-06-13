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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۵:۳۶

یافته پژوهشی محقق ایرانی دانشگاه آمریکا؛

کروناویروس دارای یک الگوی فصلی است

کروناویروس دارای یک الگوی فصلی است

تحقیق جدید نشان می دهد کروناویروس جدید همانند ویروس آنفلوانزا از یک الگوی فصلی پیروی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان دریافتند تمامی شهرها و مناطق دچار شیوع گسترده کووید ۱۹ دارای اقلیم زمستانی با میانگین دما ۵ تا ۱۱ درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت ۴۷ تا ۷۹ درصد بودند و در عرض جغرافیایی ۳۰ تا ۵۰ قرار دارند.

این مناطق شامل ووهان چین، کره جنوبی، ژاپن، ایران، شمال ایتالیا، سیاتل آمریکا و شمال کالیفرنیا است.

یافته‌ها نشان داد ایالات میانی آمریکا و همچنین منطقه نیواینگلند بیشتر در معرض این ریسک قرار دارند.

دکتر «محمد سجادی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مریلند، در این باره می‌گوید: «براساس اسناد و شواهد موجود به نظر می‌رسد که ویروس دوره سخت‌تری در بین مردم ساکن اقلیم گرم و گرمسیری دارد.»

به گفته محققان، این تحقیق گسترده تعیین می‌کند که الگوسازی آب و هوا می‌تواند احتمال گسترش کووید ۱۹ را پیش بینی نماید و بدین طریق، امکان پیش بینی مناطقی که در معرض ریسک بالاتر گسترش این ویروس در اینده نزدیک هستند وجود دارد.

کد مطلب 4947816

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    نظرات

    • رضا RO ۰۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
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      بگوييم ويروس كرونا، نگوييم كرونا ويروس! انگليس و ادبيات جديدش چقدر براي شما عزيز است!!!!

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