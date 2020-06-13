کروناویروس دارای یک الگوی فصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان دریافتند تمامی شهرها و مناطق دچار شیوع گسترده کووید ۱۹ دارای اقلیم زمستانی با میانگین دما ۵ تا ۱۱ درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت ۴۷ تا ۷۹ درصد بودند و در عرض جغرافیایی ۳۰ تا ۵۰ قرار دارند.

این مناطق شامل ووهان چین، کره جنوبی، ژاپن، ایران، شمال ایتالیا، سیاتل آمریکا و شمال کالیفرنیا است.

یافته‌ها نشان داد ایالات میانی آمریکا و همچنین منطقه نیواینگلند بیشتر در معرض این ریسک قرار دارند.

دکتر «محمد سجادی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مریلند، در این باره می‌گوید: «براساس اسناد و شواهد موجود به نظر می‌رسد که ویروس دوره سخت‌تری در بین مردم ساکن اقلیم گرم و گرمسیری دارد.»

به گفته محققان، این تحقیق گسترده تعیین می‌کند که الگوسازی آب و هوا می‌تواند احتمال گسترش کووید ۱۹ را پیش بینی نماید و بدین طریق، امکان پیش بینی مناطقی که در معرض ریسک بالاتر گسترش این ویروس در اینده نزدیک هستند وجود دارد.