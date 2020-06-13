کانادا باتصمیم ایران درباره جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی موافق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال نیوز، «مارک گارنو» وزیر حمل و نقل کانادا با تصمیم اخیر ایران مبنی بر ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه موافقت و ابراز امیدواری کرد که این اقدام در اسرع وقت انجام گیرد.

این در حالی است که ایران پیشتر پیشنهاد داده بود که در یک بازه زمانی ۲ هفته‌ای، جعبه سیاه را برای بازخوانی در اختیار اوکراین قرار دهد که این مسئله با شیوع کرونا به تعویق افتاد.

به گفته گارنو، این ایده که جعبه سیاه به فرانسه منتقل شود کاملاً پذیرفتنی است چراکه آنها از توانایی تحلیل داده‌های این جعبه‌ها برخوردارند.

گفتنی است روز جمعه، «فرهاد پرورش» نماینده ایران در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو)، تائید کرد که ایران از آژانس حوادث هوایی فرانسه (BEA) خواسته جعبه‌های سیاه هواپیمای سانحه‌دیده اوکراین را بازخوانی کند.

هواپیمای مسافربری اوکراین دی‌ماه سال گذشته با شلیک اشتباه موشک سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آنکه اغلب شهروندان ایرانی-کانادایی بودند؛ جان باختند.

به گفته پرورش، سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران از BEA درخواست کرده ایران جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراین را به مقر BEA در فرانسه ارسال کند تا در حضور نمایندگان سایر کشورهای مربوطه و ایکائو بازخوانی شود.