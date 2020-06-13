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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۴۴

رییس سازمان زندان ها:

نیازمند تحول هستیم/ زندانبان باید دلسوز و مهربان باشد

نیازمند تحول هستیم/ زندانبان باید دلسوز و مهربان باشد

رییس سازمان زندان ها با بیان اینکه یک زندانبان هستم، گفت: زندانبان باید یک پرستار و طبیب مهربان و معلمی دلسوز باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حاج محمدی در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها گفت: بر اساس نقشه راه تبیین شده ما مکلف به ایجاد تحول در حوزه‌های پیش رو هستیم و این تحول باید در راستای اهداف مورد نظر رهبری هم باشد.

وی افزود: این تحول باید در دو حوزه تربیتی و تأمینی و همچنین اشتغال و حرفه آموزی انجام شود. برنامه‌های تحولی باید بر محور پژوهشی هم باشد که این مهم در حال ارزیابی است.

حاج محمدی ادامه داد: زندان و آسیب‌های وارده به خانواده زندانیان نتیجه عملکرد جامعه است و حل آن نیازمند تصمیم گیری های کلی است. پرداختن به این اقیانوس نیازمند کار جهادی است و مجلس و دولت هم باید بیش از پیش به وظایف خود عمل کنند.

رئیس جدید سازمان زندان‌ها گفت: معتقدم دستیابی به هر گونه تحول نیازمند حضور نیروی جهادی و تحول انگیز است. زندانبان باید هم یک پرستار و طبیب مهربان و هم یک معلم دلسوز باشد. خودم را یک زندانبان میدانم و به این کسوت میبالم.

حاج محمدی با بیان اینکه از مشکلات بی خبر نیستم گفت: از مشکلات از جمله عدم احتساب زندانبانی به عنوان مشاغل سخت کمبود نیروی انسانی و… با خبرم.

کد مطلب 4947939

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