نیازمند تحول هستیم/ زندانبان باید دلسوز و مهربان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حاج محمدی در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها گفت: بر اساس نقشه راه تبیین شده ما مکلف به ایجاد تحول در حوزه‌های پیش رو هستیم و این تحول باید در راستای اهداف مورد نظر رهبری هم باشد.

وی افزود: این تحول باید در دو حوزه تربیتی و تأمینی و همچنین اشتغال و حرفه آموزی انجام شود. برنامه‌های تحولی باید بر محور پژوهشی هم باشد که این مهم در حال ارزیابی است.

حاج محمدی ادامه داد: زندان و آسیب‌های وارده به خانواده زندانیان نتیجه عملکرد جامعه است و حل آن نیازمند تصمیم گیری های کلی است. پرداختن به این اقیانوس نیازمند کار جهادی است و مجلس و دولت هم باید بیش از پیش به وظایف خود عمل کنند.

رئیس جدید سازمان زندان‌ها گفت: معتقدم دستیابی به هر گونه تحول نیازمند حضور نیروی جهادی و تحول انگیز است. زندانبان باید هم یک پرستار و طبیب مهربان و هم یک معلم دلسوز باشد. خودم را یک زندانبان میدانم و به این کسوت میبالم.

حاج محمدی با بیان اینکه از مشکلات بی خبر نیستم گفت: از مشکلات از جمله عدم احتساب زندانبانی به عنوان مشاغل سخت کمبود نیروی انسانی و… با خبرم.