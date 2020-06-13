به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، سعدی نقشبندی با اشاره به افزایش دما در استان در روزهای اخیر، اظهار داشت: تاکنون ۱۰ فقره حریق به مساحت ۶۵ هکتار در استان رخ داده که بیشترین مقدار در شهرستان سنندج با ۳۳ هکتار بوده است.

وی افزود: بر اساس آمار ارسالی از پاسگاه‌های ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها، طی سال گذشته در مجموع ۲۷۱ فقره حریق به مساحت دو هزار و ۶۵۵ هکتار در سطح عرصه‌های طبیعی استان به وقوع پیوسته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان ادامه داد: بیشترین حریق از نظر تعداد، مربوط به شهرستان بانه با ۷۶ فقره و کمترین مورد در شهرستان دهگلان با شش حریق بوده است.

نقشبندی یادآور شد: همچنین بیشترین حریق از نظر مساحت مربوط به شهرستان سقز با مساحت بیش از ۸۳۲ هکتار و کمترین سطح سوخته مربوط به شهرستان دیواندره با مساحت ۴۴ هکتار بوده است.

وی به برخی علل آتش‌سوزی در استان اشاره کرد و بیان کرد: تبدیل اراضی ملی به زمین‌های زراعی توسط کشاورزان، بی‌توجهی چوپان‌ها، شکارچیان، رهگذران، اختلافات قومی و عشیره‌ای و اجتماعی، آتش زدن بوته‌زارها و بیشه‌ها برای از بین بردن جانوران مضر توسط روستاییان و کشاورزان و موارد دیگر که در این عرصه‌ها مشغول به کار هستند، پرتاب سیگار یا کبریت روشن در مسیر جاده‌ها، سهل‌انگاری گردشگران که به‌منظور تفریح و تفرج آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی و پس‌چرا مزارع و سرایت آن به عرصه‌های جنگلی و مرتعی، استقرار پوشش علوفه‌ای متراکم در سطح مراتع و زیراشکوب اراضی جنگلی و غیره ازجمله عوامل آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌های استان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان به مردم استان توصیه کرد با عنایت به افزایش پوشش گیاهی و شدت باد و افزایش بی سابقه گرما در طول حضور در عرصه‌های طبیعی تا حد امکان از روشن کردن آتش خودداری کنند.

نقشبندی گفت: در صورت مشاهده آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی با شماره تلفن ۱۵۰۴ تماس حاصل شود و با رعایت نکات ایمنی خود در امر اطفا حریق مشارکت داشته باشند و تا رسیدن نیروهای اطفا حریق از گسترش آتش جلوگیری کنند.