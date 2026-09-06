جمینای ۳ کوهنورد را آواره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، براساس گزارش پلیس سیسکیو کاونتی سه مرد جوان کوهنوردی خود را در ساعت سه بامداد آغاز کردند و ساعت هفت شب به قله رسیدند. این درحالی بود که به آنها گفته شده بود اگر تا ظهر به قله نرسیدند مسیر خود را برگردند.

این سه تن سعی کردند در تاریکی از قله پایین بیایند و با تماس با مقر پلیس خواستار مسیریابی شدند. آنها شب را در دره ماد کریک گذراندند و صبح روز بعد توسط محیط بانان و داوطلبان سازمان جنگلداری نجات یافتند.

هرچند هنوز مشخص نیست آیا جمینای در تمام این تصمیم گیری های بعد مقصر است یا خیر اما دفتر پلیس محلی اعلام کرد این چت بات هوش مصنوعی به کوهنوردان توصیه کرده بود غذا و آب کمتر از حد مورد نیاز همراه خود داشته باشند، به خصوص هنگامیکه صعود هشت ساعته آنها به یک ماجرای دشوار چند روزه منجر شد.

دفتر پلیس محلی در این باره اعلام کرد: همیشه توصیخ می شود قبل از سفر با ایستگاه محیط بانی کوه شستا تماس بگیرید تا از دقیق ترین اطلاعات اطمینان حاصل کنید و برای برنامه ریزی سفر فقط به هوش مصنوعی تکیه نکنید.