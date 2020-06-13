اهتمام امام صادق(ع) در پاسخگویی به شبهات بیشتر از نشر معارف بود

وی افزود: حدود ۵۰ شبهه کرونایی علیه تشیع جمع‌آوری کرده‌ایم و تمامی آن‌ها را جواب دادیم، اما زمانی که خودشان تصمیم بربستن مکه و مدینه گرفتند سکوت پیشه کردند و نتوانستند دیگر جوابی دهند.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: با قاطعیت می‌گویم اهتمام و دغدغه‌ای که امام صادق (ع) در پاسخگویی به شبهات عقیدتی داشتند در نشر معارف نداشتند و روایاتی که اهل‌بیت (ع) در اهمیت پاسخ به شبهات فرموده‌اند بسیار کثیر است و حجم آن را می‌توان به‌اندازه یک کتاب ۷۰۰ صفحه‌ای در نظر گرفت.

حسینی قزوینی تأکید کرد: دو شبهه اساسی وهابیت در خصوص ولایت حضرت علی علیه‌السلام مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه مگر قرار بود چه اتفاقی با خلافت حضرت علی علیه‌السلام بعد از رسول خدا بیافتد که با خلیفه نشدن ایشان روی نداده است؟ و دیگری اینکه بحث خلافت یک بحث تاریخی است و تمام‌شده و دامن زدن به آن باعث اخلاف میان مسلمان است و باید ممانعت شود.

وی یادآور شد: روی این دو مسئله وهابیت پافشاری می‌کنند و باید به آن‌ها بگوییم حضرت علی (ع) از زمانی که خلافت را به دست گرفت و تا لحظه شهادت مبارزه با ظالم و ظلم و حمایت از مظلوم را سرلوحه خود قرار داده بود و همواره در برابر ظالم خروش و قیام می‌کرد و حامی مظلومان بود و مبارزه با استبداد الفبای خلافت علوی بود درحالی‌که بر اساس خلافت دیگران اطاعت از حاکم ظالم واجب است و باید مقابل حاکم مطیع محض بود، حتی اگر حاکم ظلم نماید و شلاق بزند و اموال و حقوق عامه مردم را تضییع و حتی اگر دستورات ضد دینی صادر نماید.

حسینی قزوینی اضافه کرد: نتیجه اعتقاد به ولایت ائمه و عدم اعتقاد و نتیجه قبول داشتن معارف و فرهنگ علوی می‌تواند در این‌گونه مسائل بروز پیدا کند به‌گونه‌ای که یک دانشجوی وهابی سال‌ها پیش اعتراف کرد رهبر جمهوری اسلامی ایران بلند فریاد می‌زند آمریکا و ایادی استکبار نمی‌توانند هیچ غلطی بکنند اما رهبران آل سعود نوکر آمریکا هستند و تحقیر می‌شوند.

وی تأکید کرد: نتیجه اعتقاد به فرهنگ علوی نتیجه‌اش این می‌شود که رهبران ایران مقابل استکبار می‌خروشند، اما رهبران کشورهای عربی تبدیل به گاو شیرده می‌شوند و کشورانشان تبدیل به پایگاه نظامی آمریکا می‌شود و دائماً از سوی آمریکا تهدید می‌شوند.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: فرهنگ منهای ولایت و مکتب بدون ولایت اهل‌بیت (ع) نتیجه‌اش نوکری آمریکا و تحقیر شدن توسط ایادی استکبار است درحالی‌که در این چند ماه اخیر نظام اسلامی با فرهنگ علوی توانست با چندین حرکت ازجمله حمله به پایگاه نظامی عین الاسد و حرکت نفت‌کش‌های ایرانی در اوج تحریم‌ها به سمت ونزوئلا و… کمر آمریکا را بشکند.