تهران بیشترین مدارس فرسوده کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خیرین مدرسه ساز در سال‌های اخیر با ورود به عرصه مشارکت در احداث فضاهای آموزشی و ایجاد مدارسی ایمن، امن و مجهز برای آینده‌سازان کشورمان، سهم بسزایی داشته‌اند.

علی شهری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با اشاره به راه‌اندازی طرح آجر به آجر در سازمان نوسازی مدارس، اظهار داشت: خیرین همواره در عرصه ساخت و مشارکت فضاهای آموزشی حضور فعال داشته و قطعاً بدون کمک این عزیزان با مشکلات فراوانی رو به رو بودیم.

وی افزود: در سال‌های اخیر خیرین بسیاری بودند که در نظر داشتند با هزینه‌های خرد و بسیار کم وارد عرصه مدرسه سازی شوند که این مهم با طرح «آجر به آجر» به تحقق کامل نزدیک می‌شود.

شهری با بیان اینکه در این طرح قصد داریم تا مشارکت حداکثری مردم در عرصه مدرسه سازی را به عملیات اجرایی تبدیل کنیم، خاطرنشان کرد: این طرح قصد دارد ابتدا فرهنگ مشارکت مردم در ایجاد فضایی امن و آرام برای تحصیل دانش‌آموزان را حتی با خرید یک آجر از یک مدرسه بین مردم نهادینه کند.

وی ادامه داد: قطعاً کمک‌های خرد خیرین و مردم می‌تواند در ساخت فضاهای آموزشی بیشتر برای دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد و این فرهنگ نیز به هم‌نوعان و دیگران نیز منتقل شود. مدرسه کانون تحولات کودکان و نوجوانان است و هرچقدر فضاهای آموزشی در بهترین شرایط، ایمن، با امکانات جدید و به روز باشند، آینده کشور خودمان را تضمین خواهیم کرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون دانش‌آموز در مدارس استان تهران مشغول تحصیل هستند و این آمار از جمعیت برخی شهرها و استان‌های کشور بیشتر است، عنوان کرد: با توجه به کمبود فضاهای آموزشی در استان تهران، میزان تراکم دانش‌آموزی کلاس‌های درس در شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران ۳۲ نفر در هر کلاس درس است. در حالی که میانگین تراکم دانش‌آموزی کشور ۲۴ نفر در هر کلاس درس را نشان می‌دهد و این آمار یعنی، در هر کلاس درس استان تهران ۸ دانش‌آموز مازاد وجود دارد.

وی افزود: تهران بیشترین مدارس فرسوده کشور را در خود جای داده است و بازسازی ۲۲ هزار و ۵۰۰ کلاس درس فرسوده تهران، اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. همچنین برای رسیدن تهران به شرایط استاندارد کشوری، نیاز به ساخت ۱۰۰۰ مدرسه ۱۵ کلاسه در استان تهران است که این موضوع هم اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان طلب می‌کند.

شهری با اشاره به اینکه اگر این اعتبارات مورد اشاره تأمین شود، به شرایط و میانگین کشوری خواهیم رسید، گفت: البته تحقق این موضوع با اعتبارات دولتی سال‌ها به طول خواهد انجامید، اما اگر خیرین، نهادها و موسسات به کمک مدرسه سازی در استان تهران بیایند، در مدت زمانی کوتاه امکان بازسازی و احداث مدارس به وجود خواهد آمد.

وی راه‌اندازی طرح آجر به آجر را بسیار موثر قلمداد و اظهار کرد: بی‌شک همواره و در هر لحظه از حضور و مشارکت خیرین گرانقدر مدرسه ساز نهایت سپاسگزاری را داریم و بدون حضور این عزیزان قطعاً حفظ شرایط کنونی نیز مشکل بود؛ اما در طرح مذکور و با کمک‌های مالی حداقلی خیرین نیز می‌توانیم بسیاری از مشکلات کنونی که امروز فضاهای آموزشی تهران به عنوان پایتخت کشورمان را تحت تاثیر قرار داده است را مرتفع کنیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، تصریح کرد: تهران دارای بیشترین دانش‌آموزان و فضاهای آموزشی فرسوده کشور است و از طرفی نیز نیازمند ساخت بیشترین مدارس و کلاس‌های درس است، لذا توجه به پایتخت کشورمان می‌تواند باعث افزایش انگیزه در محصلان و آینده‌سازان کشور برای تحصیل در مدارس ایمن، امن، نوساز و با تجهیزات و امکانات به روز باشد.