کرونا مصرف آب در آذربایجان غربی را ۲۵ درصد افزایش داد

علیرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب و صرفه جویی آن از سوی مشترکان مناطق شهری و روستایی استان در روزهای شیوع ویروس کرونا، افزود: با شیوع کرونا مصرف آب شرب در آذربایجان‌غربی ۲۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی و خشکسالی‌های اخیر در کشور اضافه کرد: صرفه جویی در مصرف آب برای گذر از فصل گرما ضرورتی برای همه مشترکان در شهرها و روستای استان است تا با افت فشار و یا قطعی آب مواجه نشویم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اشاره به افزایش مصرف آب به علت شرایط ویژه بهداشتی، گفت: با توجه به ثابت بودن ظرفیت تولید آب شرب و نزدیک شدن به فصل گرم سال، برنامه ریزی برای تأمین آب شرب سالم و بهداشتی مشترکین تحت پوشش در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه با شیوع ویروس کرونا و در اثر توصیه‌ها برای شستن مرتب دست‌ها، مردم دچار نوعی وسواس شده که با افزایش مصرف، موجب وارد آمدن فشار بر روی تأسیسات و افت فشار آب می‌شود، عنوان کرد: اگر به هنگام شستن دست‌ها، شیر آب بسته شود، ضمن رعایت بهداشت فردی و تأمین سلامتی مردم، به میزان قابل توجهی در مصرف آب نیز صرفه جویی می‌شود.

رضوی با بیان اینکه راه اندازی سامانه تله متری، بهره برداری از تأسیسات آب و فاضلاب در استان هوشمندسازی شده است، اظهار کرد: با راه اندازی این سامانه، امکان مدیریت لحظه‌ای و آنلاین حجم ذخیره آب مخازن، ایجاد توازن تولید و توزیع آب با استفاده از دستگاه‌های آنلاین اندازه گیری حجم آب ورودی به شبکه توزیع، پایش لحظه‌ای کیفیت آب از طریق قرائت آنلاین دستگاه‌های پایش کیفی آب، مدیریت فشار از طریق نصب دستگاه‌های قرائت لحظه‌ای فشار آب در شبکه توزیع، کاهش اتفاقات شبکه و کاهش هدررفت آب و کنترل مصرف انرژی در تأسیسات آبرسانی فراهم شده است.

وی، ایجاد تله متری شهر ارومیه در سطح مخازن، ایستگاه‌های پمپاژ و تصفیه خانه‌ها و ۱۵ حلقه چاه، ایجاد سامانه پایش از راه دور مخازن شهرهای میاندوآب و چهاربرج، ایجاد سامانه پایش و کنترل هوشمند شهر پلدشت در سطح مخازن، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب، ایجاد سامانه پایش از راه دور در سطح مخازن و تصفیه خانه آب شهر تکاب و ایجاد تله متری کامل در تمامی تأسیسات آب سطح مخازن، ایستگاه‌های پمپاژ و تصفیه خانه آب شهر مهاباد را از جمله اقدامات انجام شده در این راستا عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از آماده بهره برداری شدن تصفیه خانه ارومیه خبر داد و گفت: مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است که با اتمام آن سالانه ۵۱.۵ میلیون متر مکعب پساب فاضلاب تصفیه شده مطابق با استانداردهای زیست محیطی به دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد.

رضوی با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب ارومیه در افق طرح، ظرفیت تصفیه ۲۰۰ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه روز را داراست و بیش از یک میلیون نفر جمعیت را تحت پوشش خواهد داشت، افزود: مدول سوم این تصفیه خانه با فرآیند لجن فعال و ظرفیت تصفیه ۶۰ هزار مترمکعب در شبانه روز، ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد هزینه اجرای مدول سوم تصفیه خانه و ۵۰۰ میلیارد ریال نیز هزینه اجرای شبکه تحت پوشش است که با هزینه‌های انجام شده، در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل و اتمام آن مورد نیاز است.