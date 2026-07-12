بهزاد برارزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرحهای توسعهای در حوزه آبرسانی استان اظهار کرد: طرح تلهمتری منابع تأمین، ایستگاههای پمپاژ و زونبندی شبکه توزیع آب و فاضلاب بهعنوان یکی از پروژههای زیرساختی مدیریت هوشمند منابع آب، در شهرهای مختلف استان در حال اجراست.
وی افزود: این طرح با هدف نظارت لحظهای بر عملکرد شبکه، مدیریت هوشمند فشار و افزایش بهرهوری، در تعدادی از شهرهای استان به بهرهبرداری رسیده و در سایر مناطق نیز عملیات نصب تجهیزات و اجرای زونبندی مطابق برنامه ادامه دارد.
برارزاده تصریح کرد: استقرار سامانههای تلهمتری در منابع تأمین و ایستگاههای پمپاژ، امکان پایش برخط شاخصهای فنی، شناسایی سریع حوادث، کاهش هدررفت آب و جلوگیری از افت فشار در شبکه توزیع را فراهم میکند.
مدیرعامل آبفای مازندران خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، مدیریت توزیع آب در شهرها و روستاهای استان با دقت بیشتری انجام شده و پایداری شبکه، بهویژه در فصل اوج مصرف، افزایش خواهد یافت.
وی همچنین از آغاز عملیات بهسازی تصفیهخانه آب شرب کلاردشت خبر داد و گفت: در این طرح، جمعآوری فیلترهای فرسوده، بازسازی سوله تصفیهخانه و آمادهسازی فضای مورد نیاز برای اجرای طرحهای توسعهای و نوسازی تجهیزات در دستور کار قرار گرفته است.
برارزاده هدف از اجرای این عملیات را افزایش ایمنی و پایداری تأسیسات، بهینهسازی شرایط بهرهبرداری و ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی به مشترکان عنوان کرد.
نظر شما