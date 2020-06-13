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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۱۰

اروپایی‌ها برای اولین بار به هواپیمایی برقی مجوز پرواز دادند

اروپایی‌ها برای اولین بار به هواپیمایی برقی مجوز پرواز دادند

شرکتی در اسلوونی موفق شد برای اولین بار به منظور پرواز یک هواپیمای برقی تولیدی خود مجوز رسمی بگیرد. این هواپیما ولیس الکترو نام دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا، سرانجام تأیید کرده که هواپیمای برقی Velis Electro از امنیت و استانداردهای لازم برای پرواز بر فراز خاک کشورهای اروپایی برخوردار است.

به نظر می‌رسد صدور این مجوز راه را برای پروازهای تجاری با استفاده از هواپیماهای برقی در اروپا و دیگر نقاط جهان به تدریج هموار خواهد کرد.

این هواپیمای آموزشی دو نفر ظرفیت دارد و پهنای بال‌های آن به ۱۱ متر می‌رسد. وزن این هواپیما ۶۰۰ کیلوگرم بوده و یک موتور برقی به نام Pipistrel E-۸۱۱ در این هواپیما نصب شده است.

برای تأمین برق این هواپیما از دو باتری لیتیومی ۱۱ کیلووات ساعتی استفاده شده که پرواز آن را با سرعت حداکثر ۱۸۱ کیلومتر در ساعت ممکن می‌کنند. این هواپیما حداکثر تا ۳۷۰۰ متر از زمین ارتفاع می‌گیرد و با هر بار شارژ باتری می‌تواند ۵۰ دقیقه پرواز کند که مدت زمان زیادی محسوب نمی‌شود.

کد مطلب 4948163

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