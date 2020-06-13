به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا، سرانجام تأیید کرده که هواپیمای برقی Velis Electro از امنیت و استانداردهای لازم برای پرواز بر فراز خاک کشورهای اروپایی برخوردار است.

به نظر می‌رسد صدور این مجوز راه را برای پروازهای تجاری با استفاده از هواپیماهای برقی در اروپا و دیگر نقاط جهان به تدریج هموار خواهد کرد.

این هواپیمای آموزشی دو نفر ظرفیت دارد و پهنای بال‌های آن به ۱۱ متر می‌رسد. وزن این هواپیما ۶۰۰ کیلوگرم بوده و یک موتور برقی به نام Pipistrel E-۸۱۱ در این هواپیما نصب شده است.

برای تأمین برق این هواپیما از دو باتری لیتیومی ۱۱ کیلووات ساعتی استفاده شده که پرواز آن را با سرعت حداکثر ۱۸۱ کیلومتر در ساعت ممکن می‌کنند. این هواپیما حداکثر تا ۳۷۰۰ متر از زمین ارتفاع می‌گیرد و با هر بار شارژ باتری می‌تواند ۵۰ دقیقه پرواز کند که مدت زمان زیادی محسوب نمی‌شود.