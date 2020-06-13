لاکچری بازی به سنگ قبر هم سرایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بارها و بارها از قیمت‌های مختلف و هزینه‌های متنوع مردن بخصوص در تهران، نوشته‌اند و گفته‌اند اما اکثر آنها معطوف به قیمت محل دفن است که در برخی قطعه‌های قدیمی و تک رقمی، به ده‌ها میلیون تومان هم می‌رسد اما اگر بخواهید همه چیز در مردن تان گران و لوکس باشد، تنها محل دفن گران، کافی نخواهد بود و سایر اجزا نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ مثلاً سنگ قبر!

اگر این روزها و به بهانه سال نو شمسی، سری به بهشت زهرا (س) تهران زده و چند قدمی پیاده در میان قطعه‌های مختلف طی کرده باشید، خواهید دید که برخی قبرها با سایرین، تفاوت فراوانی دارد؛ چه از نظر شکل سنگ و حتی مرغوبیت آن. سنگ قبرهایی با رنگ و شکل‌های متفاوت، با طرح‌های خاص و شکل و شمایلی خاص تر از سایرین. انگار پز و موج لاکچری بودن به اینجا هم سری زده است.

وقتی محدودیتی برای قیمت سنگ قبر نیست

حالا که به رسم زیبای قدیم، سال نو بهانه‌ای است تا بیشتر به یاد گذشتگان باشیم، از این فرصت استفاده کرده و سری به یکی از سنگ فروشی‌های اطراف بهشت زهرا (س) می‌زنیم. مسئول سنگ فروشی می‌گوید همه مدل سنگی هست اما طبق معمول، بستگی به جیب و سلیقه شما دارد. اما به طور کلی در تخمین قیمت سنگ قبر، نوع سنگ، ابعاد، ضخامت و طرح روی آن تعیین کننده است.

آقای رسولی می‌گوید: در حال حاضر، گرانیت نطنز اصفهان، گرانیت سیمین، گرانیت برزیلی، انواع سنگ مرمر سفید و صورتی و کرم سنگ‌هایی است که برای سنگ قبر استفاده می‌شود. البته سنگ‌های خاص، کیفیت ویژه‌تری دارند که قیمت آن هم متفاوت است. اصل این نوع سنگ ایتالیایی است و کمتر پیدا می‌شود. سنگ قبر برزیلی هم کیفیت خوبی دارد اما متأسفانه در حال حاضر بیشتر آنها چینی هستند که به اسم برزیلی فروخته می‌شوند.

اگرچه این روزها، بیشتر افراد سنگ گرانیت سیاه برای قبرها استفاده می‌کنند اما برخی برای خاص بودن، سنگ مرمر هرات را انتخاب می‌کنند. این سنگ با توجه به اینکه بسیار سفید و درخشان است جلوه خوبی دارد و برخی حاضرند هزینه چند برابری کنند تا از این سنگ برای مزار عزیزانشان استفاده کنند که قیمت این نوع سنگ با توجه به ابعاد و شکل آن متفاوت است اما از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان قیمت دارد.

در مغازه دیگری، چندین مدل خاص سنگ وجود دارد با طرح‌های برجسته. صاحب مغازه که خود را صالح معرفی می‌کند می‌گوید: این گونه سنگ قبرها بیشتر برای قبرهای قدیمی در قطعه‌های قدیمی تر بهشت زهرا (س) استفاده می‌شود. البته در قطعه‌های جدید، مسئولان سخت‌گیری بیشتری برای استفاده از این نوع مدل سنگ‌ها اعمال می‌کنند. نمی‌شود هر شکل و ارتفاعی را برای سنگ انتخاب کرد اما جنس سنگ محدودیتی ندارد بیشتر افراد برای خاص بودن جنس سنگ خاص را انتخاب می‌کنند.

وی می‌گوید: ما همه مدل مشتری در مغازه مان داریم. برخی به وصیت متوفی عمل می‌کنند و دنبال خریدن سنگ‌های گران یا ارزان هستند، برخی خودشان برایشان مهم است که سنگ خاص برای رفتگانشان سفارش بدهند، انگار که می‌خواهند با این کار نوعی ادای احترام یا ادای دین به آن فرد بکنند، شاید هم عذاب وجدان دارند و برخی هم شخصاً برای سفارش سنگ قبرشان می‌آیند. این افراد معمولاً اینقدر این موضوع برایشان مهم است که با وسواس بیشتری سنگ‌ها را سفارش می‌دهند حتی اینکه چه چیزی بر روی سنگشان نیز نوشته می‌شود هم برایشان مهم است.

"قدیم تعداد سنگ فروشی‌ها بسیار کمتر از امروز بود اما از وقتی که سنگ‌های چینی و درجه ۲ و ۳ به بازار آمده است و به قول بچه‌ها همه چیز فست فودی شده تعداد سنگ فروشی‌ها هم زیاد شده‌اند. بسیاری از آنها سنگ‌های چینی را به جای سنگ‌های اصل و درجه یک به مردم می‌فروشند."

وی در جواب اینکه یک سنگ خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد، می‌گوید: سنگ قبر باید یکدست و بدون خط باشد. سنگ سفید معمولاً دانه‌های آبی رنگ در درون سنگ قبر دارد. وجود لک و رگه زیاد در سنگ قبر از ارزش آن کم می‌کند. من همیشه به مشتری‌ها می‌گویم که موقع خرید پشت سنگ قبر را هم نگاه کنند تا ترک نداشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: معمولاً برای سنگ‌های عادی یک تا ۳ روز بیشتر برای ارائه سفارش سنگ زمان نمی‌برد اما برخی سنگ‌ها توسط مشتری سفارش داده می‌شود که گاه یک ماه هم باید برای پیدا کردن آن سنگ در بازار زمان صرف کنیم. مثلاً اخیراً یک مشتری داشتیم که خودش سنگ قبر خودش را سفارش داد، چراکه می‌خواست سنگ قبرش را به آمریکا ببرد.

وقتی دلیل گران بودن برخی سنگ‌ها را از وی می‌پرسیم، در جواب می‌گوید: در حال حاضر در بازار پر شده است از سنگ‌های نامرغوب چینی که کاملاً مصنوعی هستند و بعد از یکی دو سال قرار گرفتن در آفتاب و باد و باران خراب می‌شوند. اما برخی سنگ‌ها طبیعی هستند و به همین خاطر است که قیمت بالایی دارند. ما سنگ‌هایی داریم که تا ۶۰-۷۰ میلیون تومان هم قیمت دارند.

وی تاکید می‌کند: حتی مشتری‌هایی داریم که تاکید دارند باید حتماً در سنگ قبری که برای نزدیکانشان سفارش می‌دهند از آب طلا در نوشته‌هایش استفاده کنیم که خود این موضوع هزینه بالایی دارد. البته بازار شب عید سنگ قبر نیز از بقیه روزهای سال بهتر است. بسیاری از خانواده‌ها سال به سال یاد رفتگانشان نمی‌کنند شب عید که می‌شود می‌خواهند سنگ قبرها را نو کنند تا شاید از شرمندگی پدر و مادر و رفتگانشان در بیایند.

وقتی سنگ قبر هم آپشن دار می‌شود!

اگر فکر می‌کنید انتخاب کردن سنگ قبر در میان هزاران مدلی که در بازار وجود دارد کار راحتی است سخت در اشتباه هستید. انتخاب با شماست، هر چقدر پول بدهید آش می‌خورید. هر چقدر پول بیشتری بدهید آپشن ها بیشتر می‌شود.

سنگ قبر مشکی یا سفید، طبیعی یا مصنوعی، دارای بالاسری یا بدون بالاسری، رنگ طلایی یا سفید یا قرمز نوشته، ضخامت سنگ، با گلدان یا بی گلدان، دارای جا شمعی یا بدون جا شمعی، عکس روی سنگ و مدل آن، حکاکی با دست یا لیزر، دارای قرنیز یا بدون آن، دو طبقه یا چند طبقه، کلاسیک یا ساده و ده‌ها آپشن دیگر که هنگام سفارش سنگ قبر می‌توانید آنها را انتخاب کنید. هر کدام هم هزینه خاص و جداگانه‌ای دارد. مثلاً نوشتن روی سنگ از ۱۵۰ هزار تومان شروع می‌شود تا یک میلیون تومان اگر هم مواد خاص بخواهد بسته به ماده مصرفی قیمت تغییر می‌کند.

اگر بخواهید کمی خاص تر باشید، سنگ قبر را شیشه هم می‌اندازند، سکو هم در کنار سنگ می‌گذارند برای نشستن بازماندگان.

خاص‌ترین سنگ قبرهای بازار

اما ماجرا به همین‌ها هم ختم نمی‌شود. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه‌های اجتماعی، خدمات سنگ قبر، به فضای مجازی هم راه یافته است. مرتضی که قبلاً در یکی از همین فروشگاه‌های سنگ کار می کرده، در حال حاضر به صورت آنلاین ویزیتوری سنگ می‌کند. شماره‌اش به راحتی پیدا می‌شود و سریعاً شروع به صحبت درباره خدمات خود می‌کند. "مانند هر شغل دیگری سنگ قبر هم بالا و پایین دارد. شما هم می‌توانید به سنگ فروشی‌های ساده کنار خیابان بروید و سنگ‌های ۲۰۰ – ۳۰۰ هزار تومانی سفارش بدهید هم می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی سفارش سنگ قبرهای چند میلیون تومانی بدهید."

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر افراد دیگر مثل گذشته برای پیدا کردن سنگ خاص از این مغازه به آن مغازه نمی‌روند. شما با یک سرچ ساده به راحتی می‌توانید خاص‌ترین سنگ‌های مورد علاقه‌تان را پیدا کنید. خوبی این کار این است که افرادی که سنگ را سفارش داده‌اند برای اینکه آن را به اقوام و فامیل نشان دهند دست به دست آن را در فضای مجازی می‌چرخانند و این خود یک تبلیغ برای ما است.

"بعضی از آنها اینقدر این موضوع که سنگ قبری که برای خانواده شأن سفارش داده‌اند، به خوبی دیده شود را مهم می‌دانند که با سنگ قبر سلفی می‌اندازند و در فضای مجازی منتشر می‌کنند."

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر سنگ مرمر صورتی گران‌ترین سنگ قبر بازار است. هر کسی آن را سفارش نمی‌دهد. بیشتر افراد بالاشهر و پولدارها. البته منظورم این نیست که همه پولدارها اهل چشم و هم چشمی هستند اما خوب برای خیلی از آنها ۵۰ – ۶۰ میلیون تومان برای یک سنگ، عدد زیادی نیست.

از وی درباره اینکه آیا این سنگ‌ها با این قیمت دزدیده نمی‌شوند، گفت: البته خیلی از افرادی که این سنگ‌ها را سفارش می‌دهند مقبره خصوصی هم دارند اما نمی‌خواهم دروغ بگویم چرا خیلی از این سنگ‌ها دزدیده هم می‌شوند، هرچند که امنیت بهشت زهرا هم خیلی خوب است. بسیاری از این سنگ‌ها این قابلیت را دارند که یک لایه از روی آنها برداشته شود و دوباره استفاده شوند. اما خوب پیش آمده که برای یک قبر دوبار هم سفارش سنگ خاص داشته‌ایم. مثلاً چند سال پیش که سنگ ارزان‌تر بود اما همان زمان هم ۱۰ میلیون تومان برای یک سنگ زیاد بود دو خانواده با هم دعوا داشتند که سه بار سنگ قبر پدرشان را عوض کردند و سه بار ۱۰ میلیون تومان پول دادند تا طرح خودشان باقی بماند.

"حتی بارها در فضای مجازی و برخی سایت‌های فروش اجناس دست دوم دیده‌ام که سنگ قبر استفاده شده را برای فروش گذاشته‌اند. آن هم سنگ قبرهایی که میلیون‌ها تومان قیمت دارد و با قیمت‌های ناچیز ۱۰۰ -۲۰۰ هزار تومان برای فروش قرار داده‌اند."

سنگ قبر ایرانی یا خارجی؟ مسئله این است

مثل هر جنس دیگری سنگ قبرها نیز رقیب خارجی در بازار کم ندارند. از برخی فروشندگان درباره اینکه سنگ قبر ایرانی بهتر است یا خارجی می‌پرسیم که می‌گویند: بعضی سنگ‌های خارجی، مانند سنگ مزار هرات، سنگ مزار نانو طبیعی از سری سنگ‌های با کیفیت و مرغوب بازار سنگ بوده‌اند. اما سنگ‌های خوب از برندهای درجه یک ایرانی در بازار سنگ وجود دارد که به لحاظ کیفیت و مرغوبیت با بسیاری از سنگ‌های وارداتی قابل مقایسه نیستند. سنگ‌های ایرانی به لحاظ کیفیت و زیبایی از بسیاری از سنگ‌های خارجی بالاتر هستند و از نظر ابعاد و سایز و قیمت از سنگ‌های خارجی بیشتر به سلیقه خریدار توجه دارد. برای اینکه سنگ‌های مزار خارجی در چند سایز و ابعاد که در کارخانه سازنده ساخته شده است وارد ایران می‌شوند ولی سنگ‌های مزار درجه یک ایرانی در هر سایز و ابعاد و شکل و فرمی که خریدار سفارش دهد، فروشنده می‌تواند تحویل دهد.

وی ادامه می‌دهد: اما مهمترین نکته در مقایسه سنگ‌های ایرانی با خارجی قیمت خیلی ارزان‌تر سنگ‌های قبر ایرانی نسبت به مشابه خارجی‌اش است. شاید شما یک سنگ درجه یک ایرانی را چندین برابر ارزان‌تر از یک سنگ خارجی بخرید. همچنین به دلیل تنوع و وجود معدن‌های سنگ در جای جای کشورمان به لحاظ آب و هوا استقامت سنگ‌های ایرانی قابل توجه است. سنگ قبرهای ایرانی در هر نوع آب و هوایی پایدارو مقاوم است. زمانی شما به بهشت زهرا (س) می‌روید اگر به مزارهایی که به سنگ مزار ایرانی مزین شده توجه کنید متوجه خواهید شد که سنگ‌های مزار ایرانی با قدرت و زیبایی در جای خود قرار گرفته‌اند.

تا گذارتان به آرامگاه‌های ابدی نیفتد، به خوبی درک نمی‌کنید آنجا هم دنیایی است برای خودش. اما بخشی از آن، دنیای دروغینی است که آدم‌های زنده، برای مردگان ساخته‌اند. دنیایی میان این دنیا و آخرت. معلوم هم نیست از این زرق و برق‌ها چه می‌خواهند؟ آرام کردن درون پر تلاطم خودشان بابت فرصت سوزی‌هایی که در روزهای حیات بزرگترهایمان از دست داده‌ایم یا رقابت بی پایان برای کور کردن چشم عمو و عمه و خاله‌هایی که یک روز هم ما هم آنها در همان یک وجب جا آرام خواهند گرفت.

هرچه هست، هنوز آن پایین، یک پارچه ساده بیشتر نمی‌توان برد حتی اگر سنگ و مزار، میلیون‌ها میلیون قیمت داشته باشد.



منبع: مشرق