«خاطرات موتورسیکلت» عرضه اینترنتی می شود/ روایتی از شهید چمران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «خاطرات موتورسیکلت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیرحسین نوروزی که سال گذشته در سیزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشت، از روز یکشنبه ۲۵ خرداد در پلت‌فرم‌های اینترنتی نمایش فیلم عرضه می شود. ‌

مستند «خاطرات موتورسیکلت» داستان موتورسواران جوانی را روایت می‌کند که زندگی متمولانه‌ای داشتند و به تفریح مشغول بودند. یکی از تفریحات اصلی آنان این بود که در تپه‌های ساکت و خلوت اطراف شهر موتورسواری می‌کردند اما با شروع جنگ، بزرگمردی به نام مصطفی چمران دل آنها را برد و این گروه همراه شهید چمران به جبهه رفتند.

در خلاصه فیلم «خاطرات موتورسیکلت» آمده است: روزی روزگاری، جوان های تهران در تپه ها و خیابان ها مشغول موتور سواریشان بودند که جنگ شد. یک آدم دلربا آمد دلشان را برد، خودشان را هم برد به جبهه، اسمش چمران بود شهید مصطفی چمران … .

«خاطرات موتور سیکلت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیرحسین نوروزی تهیه‌شده در خانه مستند انقلاب اسلامی و محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که علاقه‌مندان می‌توانند از روز یکشنبه ۲۵ خرداد با مراجعه پلت‌فرم‌های اینترنتی نمایش فیلم، این مستند را تماشا کنند.