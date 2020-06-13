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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۲۷

پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق مستمری‌بگیران در تیرماه

پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق مستمری‌بگیران در تیرماه

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیرانِ تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شمس با بیان اینکه پیشنهاد برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ به دولت ارائه شده و در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: پس از تایید دولت پرداخت‌ها صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: افزایش ها در مستمری و حقوق پایان خرداد لحاظ نخواهد شد و مابه التفاوت ها، صددرصد در تیر ماه پرداخت می‌شود، اما درصد افزایش حقوق این قشر هنوز مشخص نیست و پس از بررسی دولت و برآورد هزینه‌ها و ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اقدامات لازم مبذول خواهد شد.

کد مطلب 4948413

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    نظرات

    • صابر IR ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      با عرض ادب من جناباز هستم تازه مستمری بگیر شدم با شش تا بچه نه خونه دارم نه ماشین دارم دیگه از زندگی خسته شدم نمیدونم خواهش رسیدگی فرمائید ۱۶

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