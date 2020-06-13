به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شمس با بیان اینکه پیشنهاد برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ به دولت ارائه شده و در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: پس از تایید دولت پرداخت‌ها صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: افزایش ها در مستمری و حقوق پایان خرداد لحاظ نخواهد شد و مابه التفاوت ها، صددرصد در تیر ماه پرداخت می‌شود، اما درصد افزایش حقوق این قشر هنوز مشخص نیست و پس از بررسی دولت و برآورد هزینه‌ها و ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اقدامات لازم مبذول خواهد شد.