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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۳۶

دوری سه هفته ای دروازه بان امید پرسپولیس

دوری سه هفته ای دروازه بان امید پرسپولیس

دروازه‌بان تیم فوتبال امید پرسپولیس حدود سه هفته از تمرینات گروهی دور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، ساسان زمانه دروازه‌بان امیدهای پرسپولیس که در چند ماه اخیر در تمرینات بزرگسالان هم شرکت می‌کرد با مصدومیت از ناحیه دست روبرو شده است.

استخوان دست این دروازه‌بان جوان دچار ترک خوردگی شده و به همین دلیل دست زمانه گچ گرفته شده تا هر چه سریعتر با بهبودی کامل روبرو شود.

به نظر می‌رسد زمانه برای آغاز دوباره تمرینات گروهی حدود ۳ هفته دیگر زمان نیاز داشته باشد. هر چند که این بازیکن این روزها به صورت اختصاصی تمرینات خود را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دروازه بان جوان پرسپولیس در حالی با یوژیدار رادوشوویچ و امیرحسین بیات زیر نظر داود فنایی تمرین می کند که علیرضا بیرانوند سنگربان شماره یک سرخ ها بامداد فردا یکشنبه عازم بلژیک می شود.

کد مطلب 4948437

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